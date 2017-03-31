К губернаторскому проекту «На высокой волне» присоединился Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова. Об этом сегодня журналистам сообщил его директор Юрий Итин.



– На мой взгляд, это очень нужный социальный проект. Он дает возможность в первую очередь незащищенным категориям граждан до конца 2017 года бесплатно посещать спектакли нашего театра, – отметил Юрий Итин.



Благодаря этому губернаторскому проекту спектакли театра могут бесплатно посетить люди пожилого возраста, пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети-сироты, малоимущие и другие граждане. Чтобы получить билет, необходимо связаться по телефону с организацией, работающей с социально незащищенными категориями, по месту жительства.



Справка



Губернаторский проект «На высокой волне» реализуется в Ярославской области по инициативе врио губернатора Дмитрия Миронова. В проекте принимают участие 12 крупных учреждений культуры, в том числе Ярославский, Рыбинский и Переславский музеи-заповедники, Ярославский художественный музей, мемориальный музей-заповедник «Карабиха» и Угличский музей. В рамках проекта более 50 тысяч жителей региона смогут в этом году бесплатно посетить спектакли, концерты и выставки. Мероприятия реализуются по соглашению между Правительством Ярославской области и ОАО «Славнефть-ЯНОС».