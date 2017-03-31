– Средства пойдут на реконструкцию исторической части Ярославля, а именно – зоны ЮНЕСКО. Ремонт, реконструкция, восстановление – список работ очень большой, – сообщил заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко. – В частности, планируем провести комплексное исследование церкви Ильи Пророка. Предстоит большая научная работа. Мы должны понять, как «лечить», а для этого надо выяснить, какими проблемами обременена церковь сегодня, в каком состоянии фундаменты, в чем причины образования трещин в стенах и так далее. Весь комплекс работ по храму оценен в сумму более 100 миллионов рублей.



В списке объектов, которые будут приведены в порядок за счет поступивших средств, также Демидовский сквер, который должен стать центром притяжения жителей и туристов. Здесь предусмотрены интерактивное световое оформление, ремонт фонтана. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации.



В Кирилло-Афанасиевском мужском монастыре пройдут работы по ремонту фасадов, восстановлению главы приделов и четверика.



– Восстановление фасадов зданий, ремонт дорог в историческом центре Ярославля, которые были разбиты, включая пешеходные зоны, где-то замена бордюрного камня, где-то плиточного покрытия – комплекс запланирован большой, – добавил Виталий Ткаченко. – Все работы мы проведем и закончим в этом году. Выделенные средства являются целевым траншем на реконструкцию зоны ЮНЕСКО. Отчитываться перед Правительством Москвы будем своевременно и в полном объеме.