 – Средства пойдут на реконструкцию исторической части Ярославля, а именно – зоны ЮНЕСКО. Ремонт, реконструкция, восстановление – список работ очень большой, – сообщил заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко. – В частности, планируем провести комплексное исследование церкви Ильи Пророка. Предстоит большая научная работа. Мы должны понять, как «лечить», а для этого надо выяснить, какими проблемами обременена церковь сегодня, в каком состоянии фундаменты, в чем причины образования трещин в стенах и так далее. Весь комплекс работ по храму оценен в сумму более 100 миллионов рублей.

В списке объектов, которые будут приведены в порядок за счет поступивших средств, также Демидовский сквер, который должен стать центром притяжения жителей и туристов. Здесь предусмотрены интерактивное световое оформление, ремонт фонтана. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации.

В Кирилло-Афанасиевском мужском монастыре пройдут работы по ремонту фасадов, восстановлению главы приделов и четверика.

– Восстановление фасадов зданий, ремонт дорог в историческом центре Ярославля, которые были разбиты, включая пешеходные зоны, где-то замена бордюрного камня, где-то плиточного покрытия – комплекс запланирован большой, – добавил Виталий Ткаченко. – Все работы мы проведем и закончим в этом году. Выделенные средства являются целевым траншем на реконструкцию зоны ЮНЕСКО. Отчитываться перед Правительством Москвы будем своевременно и в полном объеме. 

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
14:30
20 просмотров
2017.03.31 С 15 апреля в регионе вводятся ограничения на ловлю рыбы
2017.03.31 По факту свалки производственных отходов в  Даниловском районе возбуждены уголовные дела
2017.03.31 Правительство региона работает над включением кислогудронных прудов НПЗ им. Менделеева в федеральную программу
2017.03.31 Контролировать реализацию стратегии развития региона будет Губернаторский совет
2017.03.31 В Правительстве области обсудили перспективные инвестиционные проекты