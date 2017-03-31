|В настоящее время в рамках
адресной инвестиционной программы реализуются мероприятия по строительству и реконструкции
15 социально значимых объектов Ярославля и области. На эти цели в текущем году предусмотрено
около 700 миллионов рублей – средства федерального и областного бюджетов. Об этом
сегодня на заседании совета председателей представительных органов муниципальных
образований при Ярославской областной Думе доложил и. о. директора регионального
департамента строительства Виктор Жучков.
– По каждому из объектов
2017 года есть полное понимание по срокам и финансированию. И на сегодняшний день
мы не видим никаких рисков для выполнения задач, которые поставлены перед департаментом,
– подчеркнул он.
Также Виктор Жучков добавил,
что к проведению Чемпионата мира по футболу – 2018 запланирована реконструкция двух
тренировочных площадок в Ярославле: на стадионах «Шинник» и «Славнефть». Проектная
документация по данным объектам готова. В феврале все заявки отправлены в Министерство
спорта РФ. Предполагаемый срок завершения работ на данных площадках – май 2018 года.
Кроме того, важным спортивным
объектом является региональный центр по лыжным гонкам и биатлону в Демино. На его
строительство в инвестиционной программе региона предусмотрено более 162 миллионов
рублей. Планируется создать систему наружного освещения, продлить лыжную трассу,
построить пресс-центр.
В рамках региональной программы
«Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» в селе Кривец Мышкинского
муниципального района завершается строительство спального корпуса с очистными сооружениями
дома-интерната для престарелых и инвалидов.
В настоящее время завершается
работа по проектированию детского сада на 110 мест в Пошехонье. Объект должен быть
введен в эксплуатацию во втором квартале 2018 года. Кроме того, в этом году планируется
достроить школу на 499 мест в поселке Туношна. Как доложил Виктор Жучков, объект
может быть введен в эксплуатацию уже в сентябре.
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