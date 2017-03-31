​В настоящее время в рамках



адресной инвестиционной программы реализуются мероприятия по строительству и реконструкции



15 социально значимых объектов Ярославля и области. На эти цели в текущем году предусмотрено



около 700 миллионов рублей – средства федерального и областного бюджетов. Об этом



сегодня на заседании совета председателей представительных органов муниципальных



образований при Ярославской областной Думе доложил и. о. директора регионального



департамента строительства Виктор Жучков.



– По каждому из объектов



2017 года есть полное понимание по срокам и финансированию. И на сегодняшний день



мы не видим никаких рисков для выполнения задач, которые поставлены перед департаментом,



– подчеркнул он.



Также Виктор Жучков добавил,



что к проведению Чемпионата мира по футболу – 2018 запланирована реконструкция двух



тренировочных площадок в Ярославле: на стадионах «Шинник» и «Славнефть». Проектная



документация по данным объектам готова. В феврале все заявки отправлены в Министерство



спорта РФ. Предполагаемый срок завершения работ на данных площадках – май 2018 года.



Кроме того, важным спортивным



объектом является региональный центр по лыжным гонкам и биатлону в Демино. На его



строительство в инвестиционной программе региона предусмотрено более 162 миллионов



рублей. Планируется создать систему наружного освещения, продлить лыжную трассу,



построить пресс-центр.



В рамках региональной программы



«Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» в селе Кривец Мышкинского



муниципального района завершается строительство спального корпуса с очистными сооружениями



дома-интерната для престарелых и инвалидов.



В настоящее время завершается



работа по проектированию детского сада на 110 мест в Пошехонье. Объект должен быть



введен в эксплуатацию во втором квартале 2018 года. Кроме того, в этом году планируется



достроить школу на 499 мест в поселке Туношна. Как доложил Виктор Жучков, объект



может быть введен в эксплуатацию уже в сентябре.​