​В настоящее время в рамках

адресной инвестиционной программы реализуются мероприятия по строительству и реконструкции

15 социально значимых объектов Ярославля и области. На эти цели в текущем году предусмотрено

около 700 миллионов рублей – средства федерального и областного бюджетов. Об этом

сегодня на заседании совета председателей представительных органов муниципальных

образований при Ярославской областной Думе доложил и. о. директора регионального

департамента строительства Виктор Жучков.

– По каждому из объектов

2017 года есть полное понимание по срокам и финансированию. И на сегодняшний день

мы не видим никаких рисков для выполнения задач, которые поставлены перед департаментом,

– подчеркнул он.

Также Виктор Жучков добавил,

что к проведению Чемпионата мира по футболу – 2018 запланирована реконструкция двух

тренировочных площадок в Ярославле: на стадионах «Шинник» и «Славнефть». Проектная

документация по данным объектам готова. В феврале все заявки отправлены в Министерство

спорта РФ. Предполагаемый срок завершения работ на данных площадках – май 2018 года.

Кроме того, важным спортивным

объектом является региональный центр по лыжным гонкам и биатлону в Демино. На его

строительство в инвестиционной программе региона предусмотрено более 162 миллионов

рублей. Планируется создать систему наружного освещения, продлить лыжную трассу,

построить пресс-центр.

В рамках региональной программы

«Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» в селе Кривец Мышкинского

муниципального района завершается строительство спального корпуса с очистными сооружениями

дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

В настоящее время завершается

работа по проектированию детского сада на 110 мест в Пошехонье. Объект должен быть

введен в эксплуатацию во втором квартале 2018 года. Кроме того, в этом году планируется

достроить школу на 499 мест в поселке Туношна. Как доложил Виктор Жучков, объект

может быть введен в эксплуатацию уже в сентябре.​ 

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