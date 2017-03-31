Пути



реализации стратегии развития региона в части промышленной и инвестиционной политики



обсуждали сегодня в Правительстве области. Здесь состоялось совместное заседание



комиссий региональной Общественной палаты по экономическому развитию, малому и среднему



бизнесу и инвестициям. Во встрече приняли участие также представители депутатского



корпуса.



С докладом



перед собравшимися выступил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев.



Он отметил, что в числе приоритетных отраслей промышленности – высокотехнологичное



машиностроение, нефтехимический комплекс, фармкластер. В каждой из них на сегодняшний



день намечены перспективные инвестиционные проекты. Это строительство заводов по



производству газотурбинных установок и декоративных лакокрасочных материалов, серийное



производство имплантатов и инструментов для спинальной хирургии, а также ряд крупных



проектов на базе НПО «Сатурн», ПАО «Ярославский судостроительный завод» и АО «Судостроительный



завод «Вымпел», ПАО «Автодизель», ОАО «Тутаевский моторный завод», ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».



По словам Максима Авдеева, необходима модернизация действующих и создание новых



предприятий, выпускающих востребованную, конкурентоспособную продукцию. Также требуется



активное участие промышленных предприятий в реализации программ импортозамещения.



– Соответствующими компетенциями обладают свыше



60 предприятий области. Из них около трети являются лидерами отечественных производителей.



Они располагают современными технологиями, оборудованием и подготовленными специалистами



для развития высокотехнологичных производств на территории области уже в ближайшие



2 – 3 года, – отметил Максим Авдеев.



Планируется и расширение комплекса мер государственной



поддержки предприятий региона. В рамках действующего законодательства уже сегодня



работают механизмы финансовой и имущественной поддержки бизнеса со стороны структур



инвестиционного блока Правительства. Основные задачи на ближайшую перспективу: заключение



специальных инвестиционных контрактов и работа с инвесторами по принципу «единого



окна», оказание региональному бизнесу поддержки в сфере внешнеэкономической деятельности,



в том числе посредством работы регионального Центра экспорта.



– Кроме



этого, большое внимание будет направлено на работу с федеральными институтами, в



том числе с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным



фондом развития промышленности, по лоббированию интересов промышленных предприятий



Ярославской области, их включению в федеральные программы, привлечению федеральных



средств на цели промышленности, – отметил Максим Авдеев.



В рамках



улучшения инвестиционного климата в Ярославской области идет внедрение целевых моделей



АСИ. Составлены дорожные карты по каждой из них, которые ежегодно будут корректироваться



в части сокращения сроков и упрощения процедур для инвесторов. Процесс вхождения



инвесторов в регион, как напомнили участникам заседания, будет обеспечивать АО «Корпорация



развития Ярославской области». Уже сегодня корпорация сопровождает свыше 100 инвестиционных



проектов разной направленности на общую сумму инвестиций свыше 260 миллиардов рублей.



Кроме



того, Максим Авдеев сообщил, что в целях повышения инвестиционной привлекательности



монопрофильных муниципальных образований области планируется создание территорий



опережающего социально-экономического развития в городских поселениях Гаврилов-Ям,



Ростов, Тутаев и сельском поселении Песочное Рыбинского муниципального района. В



настоящее время уже подготовлена заявка в Минэкономразвития России на создание ТОСЭР



в городском поселении Гаврилов-Ям.



– Создание



таких территорий позволит привлечь инвестиции в моногорода и упростить условия для



малого и среднего бизнеса, увеличить число рабочих мест, – сказал Максим Авдеев.



– Но все понимают, что на этом останавливаться нельзя, спасти монопрофильные города



может только комплексное развитие. С этой целью моногорода региона участвуют в целевых



государственных и региональных программах по развитию и поддержке городской среды,



медицины и образования, строительства дорог, экологии.​