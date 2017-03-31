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​31 марта в Правительстве области состоялось первое заседание Губернаторского совета – коллегиального органа, созданного для контроля за реализацией стратегии развития региона «10 точек роста». В его состав вошли члены экспертных групп, работавших над документом, представители промышленного сектора, творческой и технической интеллигенции, главы местного самоуправления, депутаты.



Как отметил, приветствуя собравшихся, глава региона Дмитрий Миронов, совет создан в продолжение сложившегося в рамках подготовки стратегии успешного общественного диалога.



– У нас с вами установился живой и конструктивный диалог, в ходе которого стало понятно, что решение многих задач мы видим одинаково. Предлагаю не прекращать наше общение в интересах развития Ярославской области, – сказал Дмитрий Миронов. – Разработка программы «10 точек роста» получила большую поддержку населения. Напомню, что от граждан поступило почти 6,5 тысячи предложений. Учитывая такую заинтересованность профессионального сообщества и населения, я принял решение о создании Губернаторского совета.



Кроме того что члены совета будут осуществлять контроль за реализацией стратегии развития региона, они продолжат сбор наиболее интересных и актуальных предложений от населения. Тесное взаимодействие с жителями, внимание к их проблемам и запросам, по мнению главы региона, доказало свою эффективность.



– Считаю, что именно так, на основе реальных запросов, пожеланий людей, Правительство региона и районные власти должны строить свою работу, – добавил Дмитрий Миронов. – Ведь именно жители могут помочь выявить главные проблемы области и определить пути их решения.



О роли областной Думы в реализации стратегии говорил ее председатель Михаил Боровицкий. Он сообщил, что депутаты готовы к совместной работе по претворению в жизнь амбициозных планов.



– Для того чтобы реализовать столь амбициозные планы, необходимо формировать совершенно новые подходы к решению проблем, – отметил Михаил Боровицкий. – Скажем, если на селе школа будет построена в одном месте, дорога в другом, кардинально это ситуацию не изменит. Необходимо создавать новые большие комплексные программы. Они, конечно, потребуют замены нормативно-правовой базы. Но мы к этой работе готовы.



Об активном участии в реализации стратегии и дальнейшей работе по взаимодействию с населением говорили и руководители муниципальных районов. Глава Угличского МР Анатолий Курицин сам трудился в составе экспертной группы «Агропромышленный комплекс». Всего от этого района в программу внесено 571 предложение – 9% общего количества по региону. Причем инициативы продолжают поступать до сих пор. Первоочередные касаются ремонта дорог, газификации, расселения ветхого жилого фонда. Анатолий Курицин пообещал, что именно на основании таких запросов власть района и будет осуществлять свою дальнейшую работу. Кроме того, он поблагодарил главу региона за те проекты, которые уже реализуются на территории муниципального образования, за выделение средств на ремонт дорог.



Участники встречи обсудили также регламент дальнейшей работы. Заседания решено проводить в ежемесячном режиме. В апреле планируется обсудить вопросы инвестиционного развития региона. Перед областью, как напомнил врио губернатора, стоит серьезная задача: по итогам 2017 года войти в первую десятку национального рейтинга инвестиционной привлекательности.



В мае Дмитрий Миронов предложил участникам встречи сосредоточиться на вопросах медицины, в июне – обсудить развитие АПК. Форма для обратной связи, для размещения идей и предложений появится на официальном Портале органов государственной власти Ярославской области. Куратором заседаний назначена ответственный секретарь Губернаторского совета, заместитель председателя Правительства Екатерина Троицкая.