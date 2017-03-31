​31 марта на заседании общественного экологического совета обсудили важные проблемы охраны окружающей среды в Ярославской области, определили ориентиры реализации региональной политики в этой сфере.



– Нынешний год объявлен Президентом России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Реализация права граждан на комфортную и благоприятную окружающую среду, ее сбережение для будущих поколений − одна из наших ключевых задач, – подчеркнул врио губернатора Дмитрий Миронов, открывая мероприятие.



В Ярославской области три особо охраняемые природные территории федерального значения: Дарвинский государственный природный биосферный заповедник в Брейтовском районе, национальный парк «Плещеево озеро» в Переславском районе и государственный природный заказник «Ярославский» в Некрасовском и Даниловском районах. Кроме того, в регионе 366 особо охраняемых природных территорий регионального значения и 11 – местного. Для них установлен особый режим правовой охраны, однако фиксируются случаи его нарушения.



– В пределах особо охраняемых природных территорий в минувшем году выявлены факты незаконного строительства. Ущерб, который при этом наносится природе, оценивается в десятки миллионов рублей. С подобными фактами борются контролирующие и правоохранительные органы. Но и роль общественности в этих ситуациях очень велика, – отметил Дмитрий Миронов.



Также глава региона акцентировал внимание на важности вопроса сохранения лесов. Ярославская область занимает 5-е место в ЦФО по площади лесного фонда, общая площадь лесов составляет практически половину всей ее территории. Около 90% расположено на землях Гослесфонда, на которых в 2016 году было незаконно вырублено более шести тысяч кубометров древесины. Размер причиненного ущерба превысил 68 миллионов рублей.



– Борьба с «черными лесорубами» является одним из приоритетов в работе Правительства. И это уже дает результаты: число выявленных незаконных вырубок сократилось в четыре раза, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы понимаем, что для успешной работы необходимо действовать всем вместе – и региональным контролирующим органам, и местным властям, и общественности.



Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стала ситуация с прудами – накопителями кислых гудронов ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева». В настоящее время там остается более 267 тысяч тонн отходов 2-го класса опасности, из них 190 тысяч тонн – в ложе пруда и 77 тысяч – на склонах. Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области в рамках мониторинга экологической ситуации и в целях своевременного реагирования на возможные ЧП проводит регулярный отбор проб воды в реке Печегде, в районе выпуска сточных вод.



– Работаем по включению кислых гудронов в федеральную программу для их дальнейшей рекультивации. После схода снега мы планируем с департаментом зашурфить эти пруды и посмотреть, что там конкретно находится на полной глубине. Этот вопрос будет вынесен на следующее заседание нашего совета, – сообщил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.



Также на заседании были рассмотрены возможности развития в регионе экологического туризма, который сегодня востребован во всем мире. На территории Ярославской области 80 озер, множество рек и уникальный водоем – Рыбинское водохранилище. Имеющийся потенциал, заключили члены совета, необходимо использовать эффективнее, так как перспективы развития у этого направления есть.