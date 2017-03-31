​Правительство Ярославской области продолжает контролировать ситуацию по факту несанкционированного размещения производственных отходов в районе деревень Шолохово и Попково Даниловского МР. 31 марта сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования провели здесь очередную выездную проверку. Установлено, что новых поступлений отходов на площадке не было.



– К процессу расследования и привлечения виновных к ответственности, а также к решению вопроса вывоза отходов подключены все профильные федеральные структуры, проводящие расследования по данному факту, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. – Главное, что волновало жителей с первого дня этой истории, – безопасность, в том числе исключение возможности попадания отходов в воду.



Юрий Фирсов сообщил, что при анализе проб, взятых Роспотребнадзором из артезианской скважины у деревни Попково и из колодца у деревни Шолохово, превышений норм содержания вредных веществ не выявлено. Признаков загрязнения реки Погары, протекающей в районе деревни Шолохово, не зафиксировано. В связи с тем, что отходы расположены в заглубленной карьерной выемке, поступление загрязняющих веществ в Погару с поверхностным стоком по рельефу местности невозможно.



Результаты анализов показали, что отходы в районе деревни Шолохово относятся к четвертому классу опасности, в районе деревни Попково – к третьему. Меры реагирования в соответствии с компетенцией принимают соответствующие федеральные органы.



Возбуждены уголовные дела по статьям о нарушениях правил обращения экологически опасных веществ и отходов и о порче земли. Ведется расследование.



ООО «НПК «Промэкология» привлечено к административной ответственности. Протоколы направлены в суды, в том числе в арбитражный суд Ярославской области для принятия решения о приостановлении деятельности этого юридического лица на срок до девяноста суток.​