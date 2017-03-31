​С 15 апреля по 15 июня в соответствии с правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна на водоемах области будет запрещено промышленное рыболовство и ограничено любительское. Эта информация сегодня была озвучена на заседании рыбохозяйственного совета в Правительстве региона. Участие в нем приняли представители органов власти, надзорных ведомств, Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН, общественных организаций рыболовов, рыбодобывающих организаций.



Отмечено, что введение ограничительных мер направлено на сохранение водных биологических ресурсов. В период нереста, который приходится на вторую половину весны – начало лета, рыба образует скопления и становится наиболее уязвимой для орудий лова.



Также члены совета обсудили выполнение решений, принятых на заседании межведомственной рабочей группы по организации взаимодействия, направленного на пресечение браконьерства.



– Необходимо усилить взаимодействие в борьбе с браконьерством, включая и несанкционированную торговлю рыбой на улицах, – подчеркнул председатель регионального рыбохозяйственного совета, заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Работа должна вестись одновременно на всех направлениях: и на водоемах, и в потенциальных местах реализации продукции. Поэтому главам муниципальных образований необходимо активизировать на местах деятельность административных комиссий именно сейчас, в период наиболее активного лова.



Все участники обсуждения высказали свои предложения по оптимизации работы в период нереста, которые войдут в общий региональный план мероприятий по пресечению незаконной добычи водных биологических ресурсов.



Рыбохозяйственный совет создан при Правительстве области для выработки согласованных решений, направленных на сохранение водных биоресурсов и их рациональное использование.