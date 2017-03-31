​1 апреля в областном центре стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе, который будет проходить здесь до 7 апреля. Участие в олимпиаде принимают около 260 старшеклассников и более 80 наставников из 74 субъектов Российской Федерации. Наш регион представляет ученица 11-го класса ярославской школы №33 им. К. Маркса Александра Штепен.



От имени врио губернатора Дмитрия Миронова и Правительства области участников олимпиады приветствовала первый заместитель директора департамента образования региона Светлана Астафьева.



– Для нас это честь принимать на Ярославской земле талантливых, успешных и целеустремленных ребят и их педагогов, – сказала Светлана Астафьева. – Хочу пожелать вам на этом трудном и очень важном этапе удачи и долгожданной победы. Я надеюсь, что вам понравятся наш город и программа, которую мы подготовили для вас.



В ходе олимпиады участникам предстоит пройти несколько испытаний. 2 и 3 апреля состоятся письменные туры, а 5 апреля – устный. Конкурсные испытания будут проходить на базе исторического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.



Также для участников олимпиады предусмотрена культурно-развлекательная программа. Руководители делегации смогут принять участие в мероприятиях, направленных на повышение квалификации. Перед ними выступят известные литераторы и филологи.



Работы участников олимпиады будут оценивать представители ведущих вузов, научно-исследовательских институтов, а также общеобразовательных учреждений России. Возглавляет жюри руководитель школы филологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор филологических наук, профессор Елена Пенская. Заместитель председателя – заведующая кафедрой иностранных литератур и языков факультета русской филологии и культуры Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, профессор, доктор филологических наук Татьяна Кучина. В состав жюри также входят шесть преподавателей ЯГПУ и три учителя общеобразовательных школ региона.