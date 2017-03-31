​2 апреля в СОК «Атлант» состоялся волейбольный матч между выступающими в Высшей лиге «А» командами «Ярославич» (Ярославль) и МГТУ (Москва). Поддержать наших игроков пришли первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин и генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. Виктор Костин отметил, что предприятие является лидером по наличию и поддержке различных культурно-социальных и спортивных проектов.



– Правительством области проводится большая работа по популяризации наших культурных и исторических ценностей, а также спорта и здорового образа жизни, – сказал Виктор Костин. – ОАО «Славнефть-ЯНОС», например, поддержало губернаторский проект, дающий возможность посетить культурные объекты представителям социально незащищенных слоев населения. Также предприятие поддерживает ряд региональных благотворительных фондов, помогающих детям-инвалидам. Считаю, что в целом наше взаимодействие можно назвать образцовым.



Ярославская команда при заполненных трибунах продемонстрировала упорную борьбу, но все-таки уступила гостям. Итоговый счет – 1:3.



– Мы в этом году поддержали команду, – заявил Николай Карпов. – Именно поэтому я сегодня пришел сюда – познакомиться с ребятами, поболеть за них. Самое главное, чтобы они вышли в Суперлигу. Ребята молодые, амбициозные. Уверен, у них все получится.