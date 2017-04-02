​С 3 по 9 апреля в регионе будет проходить акция «Неделя безопасного поведения в сети Интернет», ориентированная на школьников, студентов и их родителей. Мероприятия запланированы во всех муниципальных районах.



– В современном мире дети являются очень активными пользователями сети, и именно они больше всего подвергаются опасности в силу доверчивости и незнания элементарных правил поведения в Интернете, – отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области Марина Башмашникова. – Цель акции «Неделя безопасного поведения в сети Интернет» – рассказать об этих правилах, о том, как обезопасить себя в сети.



В понедельник одним из мест проведения мероприятий станет областная детская библиотека им. И.А. Крылова. Здесь будут организованы беседы-презентации «Защита RU: правила безопасного поведения» для учащихся младшего школьного возраста. Особое внимание планируется уделить разделу «Безопасный Интернет» на сайте библиотеки. Он содержит тематические слайд-презентации: «Как защититься от интернет-угроз», «Я – против травли», «Играй без риска», «Снять напряжение», «Социальные сети», «Контентная фильтрация в библиотеках». Кроме того, на стендах библиотеки будет размещена информация о безопасном поведении в сети Интернет в виде флаеров и буклетов.