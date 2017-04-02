​Сотрудники областного департамента охраны окружающей среды и природопользования вместе с представителями отдела МВД России по Ярославскому району провели проверку сообщения о сливе жидкости из автоцистерны в районе станции Лютово. Данная информация поступила на горячую линию департамента.



– По итогам проверки установлено, что угроза загрязнения расположенных неподалеку поверхностных водных объектов отсутствует, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Юрий Фирсов. – Инспекторы отобрали пробы жидкости непосредственно из цистерны транспортного средства и с территории земельного участка, на который произведен слив. Аккредитованная лаборатория проведет анализ вещества и определит его токсичность.



По данному факту департаментом возбуждено дело об административном правонарушении и начато проведение административного расследования в соответствии со статьей «Несоблюдение экологических требований при осуществлении эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов». Она предусматривает наложение административного штрафа: на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей, на должностных лиц – от двух до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от двадцати до ста тысяч рублей.