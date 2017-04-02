​3 апреля в культурно-зрелищном центре прошел общероссийский семинар-совещание по вопросу организации первичной медико-санитарной помощи на принципах бережливого производства. На мероприятие в Ярославль прибыла делегация Министерства здравоохранения РФ во главе с руководителем ведомства Вероникой Скворцовой. Также участие в мероприятии приняли представители администрации Президента РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Государственной корпорации «Росатом», органов исполнительной власти субъектов РФ.



Ярославская область первой в стране начала внедрение бережливых технологий в медицине. В пилотный проект вошли два лечебных учреждения регионального центра: взрослая поликлиника №2 и детская №5. С ноября здесь ведется процесс модернизации, цель которого – повысить доступность медобслуживания и улучшить его качество.



– Те результаты, которые показала нам Ярославская область, просто вдохновляют, – отметила Вероника Скворцова. – Достаточно сказать, что очереди в поликлиниках сократились до восьми раз. Врачи, младший и средний медицинский персонал почувствовали себя командой, что очень важно. Пример первых двух учреждений уже распространился на другие десять поликлиник. И нас радует, что другие регионы следят за тем, насколько эффективно проект развивается.



Вероника Скворцова подчеркнула, что в ближайшие два года система первичного здравоохранения должна быть изменена не менее чем в 200 поликлиниках страны.



– По результатам исследования, которое проводил Фонд общественного мнения, здравоохранение входит в топ-5 наиболее остро волнующих граждан сфер жизни, – привел данные заместитель начальника Управления внутренней политики администрации Президента РФ Александр Харичев. – И проект по созданию бережливых поликлиник – это ответ на запрос населения.



Пленарное заседание семинара-совещания открыл врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Он отметил, что на недавнем заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам Владимир Путин поставил задачу создать действительно современную систему здравоохранения, которая соответствовала бы самым высоким мировым стандартам. Внедрение проекта «Бережливая поликлиника» будет способствовать достижению этой цели.



Дмитрий Миронов рассказал, что на первом этапе в поликлиниках-образцах был проведен анализ работы. Он выявил системные проблемы, требующие изменения подхода к организации труда медицинских работников, стандартизации процессов работы поликлиники. Затем был определен комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию процессов оказания медицинской помощи. В помещениях проведены ремонтные работы, сделана перепланировка, организованы кол-центры, внедрены информационные технологии. Особое значение уделяется учебе специалистов по работе с электронной медицинской картой.



– Еще до окончания проекта достигнуты ощутимые результаты по сокращению времени пребывания пациентов в поликлинике, упрощению процедуры выписки льготных рецептов, упорядочению работы регистратуры и отделений медицинской профилактики, – подвел первые итоги Дмитрий Миронов. – А главная цель этой работы в том, чтобы люди попадали на прием и проходили обследование без нервов и очередей.



Глава региона также добавил, что реализацией проекта «Бережливая поликлиника» работа по модернизации системы здравоохранения в регионе не исчерпывается. Стратегией развития Ярославской области определено, что через три года в 5 раз увеличится количество передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, число отремонтированных и оснащенных всей необходимой техникой медучреждений вырастет в два с половиной раза. В ближайшие два года будет введена система скринингов по сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям и сахарному диабету. Кроме того, будет проведена работа по стимулированию работодателей к тому, чтобы их сотрудники регулярно проходили диспансеризацию и вакцинацию.