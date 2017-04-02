|Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.
– Это страшная трагедия. Уверен, правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы установить причины взрыва и предупредить подобные происшествия в дальнейшем, – сказал Дмитрий Миронов. – От имени жителей Ярославской области и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.
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