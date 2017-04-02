​Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.



– Это страшная трагедия. Уверен, правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы установить причины взрыва и предупредить подобные происшествия в дальнейшем, – сказал Дмитрий Миронов. – От имени жителей Ярославской области и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.