​1 апреля в поселке Мокеиха Октябрьского сельского поселения произошел хлопок бытового газа, в результате которого житель квартиры 1932 года рождения был госпитализирован в ГУЗ ЯО «Некоузская ЦРБ» с ожогами головы и плеча.



В кирпичном двухэтажном доме 1970 года постройки проживают 22 человека, в том числе пятеро детей. В результате хлопка выбито стекло на кухне и повреждена перегородка между кухней и комнатой. Утром 2 апреля специальная комиссия Некоузской администрации выехала на обследование поврежденного дома для составления дефектных ведомостей.



– Разобрали ситуацию на оперативном совещании, сейчас проводится расследование, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко. – В течение ближайших полутора месяцев будет проведена внеочередная проверка газобаллонного оборудования, о результатах будет доложено главе региона. Проверка пройдет по всей области с участием районных властей, управляющих организаций, специалистов газовых служб. Вообще, ситуация с газовыми баллонами за пределами квартир в жилых домах находится на контроле Правительства области, поскольку представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Ведется серьезная работа. Эта проблема должна быть решена в течение двух лет.



В районе продолжаются профилактика нарушений комплексной безопасности в группах риска и информационно-образовательная работа. Данные опубликованы на интернет-сайте администрации. Также распространяются памятки и листовки по вопросам комплексной безопасности, устанавливаются информационные стенды и щиты в многоквартирных домах.