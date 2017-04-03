​Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, находясь в Ярославле на общероссийском семинаре-совещании по вопросу организации первичной медико-санитарной помощи, прокомментировала также работу ведомства в связи с произошедшими сегодня трагическими событиями в Санкт-Петербурге.



– С момента поступления информации о произошедшей трагедии мы координируем оказание медпомощи пострадавшим отсюда, из Ярославля, – сказала Вероника Скворцова. – Первые машины скорой помощи приехали через 5 минут после получения информации. И в течение десяти минут на месте работали уже 18 бригад скорой помощи. Важно отметить, что в настоящее время количество пострадавших официально обозначается как 47 человек. Семь человек погибли на месте. Один человек погиб при транспортировке в скорой помощи. 39 человек госпитализированы. Среди них двое погибли в приемном отделении в связи с несовместимыми с жизнью травмами – минно-взрывные ранения и тяжелые ожоги. Остальные получают помощь в полном объеме. У шести состояние тяжелое. У остальных – средней тяжести. Из всех госпитализированных один ребенок, девочка 15 лет. У нее закрытая черепно-мозговая травма, ожоги. Еще раз подчеркну, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.