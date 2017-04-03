​В Ярославской области на период с 10 апреля по 10 мая вводятся временные ограничения движения тяжелого автотранспорта.



– Ограничение движения тяжелого автотранспорта на дорогах производится ежегодно в плановом режиме, практически в одни и те же даты. Поэтому у грузоперевозчиков есть время подготовиться, заранее спланировать свой график движения или оформить специальные разрешения на проезд в региональном департаменте транспорта, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко. – Связано это с решением одной-единственной задачи – обеспечить сохранность дорог, которые в весенний период переувлажнения становятся уязвимыми, их несущая способность сокращается от полутора до трех раз.



Также возможны летние ограничения – с 15 июня по 15 августа. Они будут введены в случае превышения допустимых температур эксплуатации асфальтобетонного покрытия – более +32 градусов Цельсия днем.



Перечень региональных автомобильных дорог, на которых вводится весеннее ограничение движения, а также информация о максимально допустимой нагрузке на ось опубликованы в приложении к приказу, опубликованному на странице департамента транспорта Ярославской области.



Временные ограничения в весенний период не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при введении в установленном порядке соответствующих режимов на территории области, транспортные средства Министерства обороны и Министерства внутренних дел Российской Федерации, дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, реконструкции автомобильных дорог.