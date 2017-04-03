3 апреля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов побывали в двух ярославских поликлиниках – взрослой №2 и детской №5, на базе которых реализуется пилотный проект по созданию в стране бережливых поликлиник.



Посещение этих медицинских учреждений стало одним из пунктов программы открывшегося сегодня в Ярославле общероссийского семинара-совещания по вопросу организации первичной медико-санитарной помощи на принципах бережливого производства. Участникам, в числе которых представители Министерства здравоохранения РФ, администрации Президента РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Государственной корпорации «Росатом», органов исполнительной власти всех субъектов РФ, наглядно продемонстрировали результаты проделанной работы.



Вероника Скворцова высоко оценила уровень модернизации лечебных учреждений и отметила, что создание бережливых поликлиник – важнейший пилотный проект для всего российского здравоохранения.



– Этот проект позволил чуть больше чем за четыре месяца полностью переформатировать логистику технологических процессов в двух поликлиниках – во взрослой и детской, – сказала Вероника Скворцова. – Изменилось все: разделены потоки, по-другому заработала служба сдачи анализов, введена система электронного документооборота. У врачей освободилось время для прямого общения с пациентами, причем более чем в два раза. До 12 раз сократилось время ожидания у дверей, ушли очереди. Не могу не сказать о регистратуре – она стала открытой, работники не отвлекаются на звонки. Для этого создан специальный кол-центр. Здесь все продумано. Ярославский опыт уже сейчас применяется в трех регионах нашей страны. Задача – включить в этот проект до конца года не менее 200 поликлиник.



Сначала делегация приехала в расположенную в Заволжском районе детскую поликлинику №5. Здесь участникам семинара-совещания показали, как было реализовано направление, касающееся оптимизации пространства. Изменилось размещение кабинетов, появилась просторная комната для детских колясок, преобразована работа регистратуры, созданы кол-центр и игровая зона. Большое внимание при организации пространства, по словам главного врача поликлиники Ольги Мамонтовой, было уделено разведению потоков здоровых детей, приходящих на профилактические осмотры, и пациентов с температурой.



Затем гости приехали в поликлинику №2. Здесь им также продемонстрировали реорганизацию работы регистратуры. В фойе первого этажа появились инфомат, электронное табло с расписанием работы врачей, доврачебный кабинет. Здесь же открылся кабинет забора крови. Все это, как отметила главный врач медучреждения Наталья Богданова, уже поспособствовало достижению одной из главных целей проекта – экономии времени. Процесс передвижения пациентов по поликлинике теперь оптимизирован. Они тратят на визит к врачу гораздо меньше времени.



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал журналистам о дальнейших планах региона в направлении модернизации здравоохранения. Он напомнил, что основные цели и задачи определены в стратегии развития Ярославской области «10 точек роста».



– Мы ставим задачу за три года в 5 раз увеличить количество передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, – отметил Дмитрий Миронов. – Число оснащенных всей необходимой техникой медучреждений вырастет в два с половиной раза. Мы планируем работать в направлении увеличения доступности срочной медицинской помощи в любом, даже самом отдаленном уголке региона. В рамках федеральной целевой программы уже получено 37 новых машин скорой помощи. Кроме того, мы создадим в области единую профилактическую среду для раннего диагностирования болезней. Ведь чем раньше выявлено заболевание, тем его легче излечить.



В ближайшие два года, по словам Дмитрия Миронова, будет введена система скринингов по сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям и сахарному диабету. Правительство области будет стимулировать работодателей к тому, чтобы их сотрудники регулярно проходили диспансеризацию и вакцинацию.