​В связи с трагическими событиями в городе Санкт-Петербурге врио губернатора Дмитрий Миронов провел селекторное совещание с руководителями региональных силовых структур: начальником УФСБ России по Ярославской области Александром Кубасовым и начальником УМВД России по Ярославской области Николаем Трифоновым. Глава региона поставил задачи по усилению мер безопасности в Ярославской области, проведению организационных и оперативных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и обеспечение безопасности граждан и объектов.



Одновременно с этим глава региона акцентировал внимание и.о. начальника Северного линейного управление МВД России на транспорте Валерия Попова на необходимость усиления режима несения службы нарядами полиции на объектах транспорта.



Кроме того, в рамках деятельности региональной антитеррористической комиссии поставлена задача по усилению мер безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Даны соответствующие рекомендации главам местного самоуправления и руководителям транспортных организаций.