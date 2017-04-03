|В связи с трагическими событиями в городе Санкт-Петербурге врио губернатора Дмитрий Миронов провел селекторное совещание с руководителями региональных силовых структур: начальником УФСБ России по Ярославской области Александром Кубасовым и начальником УМВД России по Ярославской области Николаем Трифоновым. Глава региона поставил задачи по усилению мер безопасности в Ярославской области, проведению организационных и оперативных мероприятий, направленных на профилактику терроризма и обеспечение безопасности граждан и объектов.
Одновременно с этим глава региона акцентировал внимание и.о. начальника Северного линейного управление МВД России на транспорте Валерия Попова на необходимость усиления режима несения службы нарядами полиции на объектах транспорта.
Кроме того, в рамках деятельности региональной антитеррористической комиссии поставлена задача по усилению мер безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Даны соответствующие рекомендации главам местного самоуправления и руководителям транспортных организаций.
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