​Сегодня в Ярославль прибыл генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков для участия в пленарной сессии «Региональная поддержка экспорта – от трендов к инструментам». Мероприятие приурочено к официальному открытию областного Центра экспорта.



До начала заседания руководитель Российского центра экспорта встретился с врио губернатора Дмитрием Мироновым. Приветствуя гостя, глава региона отметил, что развитие несырьевого экспорта сегодня ведущий тренд экономики России. И Ярославская область ставит перед собой в этой сфере амбициозные задачи.



– Мы должны расширить возможности предпринимателей в сфере международного и межрегионального сотрудничества, обеспечить рост экспортного потенциала области и привлечь иностранных инвесторов для реализации проектов на Ярославской земле, – заявил Дмитрий Миронов. – Уверен, что ваш визит даст новый импульс для развития связей между предприятиями нашего региона с зарубежными потребителями.



С целью укрепления таких этих связей в области при участии Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, регионального департамента инвестиций и промышленности, а также Ярославской торгово-промышленной палаты, создана новая структура инвестблока Правительства – региональный Центр экспорта.



В ходе беседы было подчеркнуто, что Ярославская область имеет большой опыт экспортной деятельности. Предприятия региона отправляют свою продукцию в 79 стран мира. Основные направления – поставка оборудования и техники, продукции химической и деревообрабатывающей отраслей, сельхозпродукции, медицинских препаратов. Объем экспорта в 2016 году составил 580 миллионов долларов.



Задача сегодняшнего дня – расширить возможности предпринимателей в сфере международного и межрегионального сотрудничества, обеспечить рост экспортного потенциала области и привлечь иностранных инвесторов для реализации проектов на Ярославской земле.



– Мы хотим сформировать уникальный инвестиционный имидж региона, позиционируя его как территорию лучших условий работы с иностранными рынками и инвесторами. Надеюсь, что с вашей помощью эта задача будет успешно решена, – заключил Дмитрий Миронов.



Справка



Автономная некоммерческая организация «Центр экспорта Ярославской области» создана постановлением Правительства Ярославской области 14 февраля 2017 года. Центр экспорта – составная часть инфраструктуры поддержки экспортно ориентированных предприятий Министерства экономического развития РФ. Основные цели создания Центра экспорта:



– увеличение объемов произведенной и реализованной продукции (товаров, работ, услуг) экспортно ориентированными предприятиями;



– увеличение количества предприятий, осуществляющих поставки товаров (работ, услуг) на экспорт, а также экспортно ориентированных предприятий.



Все услуги центра представителям малого и среднего предпринимательства Ярославской области оказываются бесплатно.