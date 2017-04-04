​Сегодня в Правительстве области прошло заседание пленарной сессии «Региональная поддержка экспорта – от трендов к инструментам» с участием руководителя Российского центра экспорта Петра Фрадкова.



Основной темой встречи стало обсуждение работы недавно созданного регионального Центра экспорта, а также планов поддержки областных предприятий-экспортеров и перспектив внешнеэкономической политики региона. Во вступительном слове к собравшимся, среди которых были представители общественных организаций, руководители крупных промышленных предприятий региона, ректоры ведущих вузов, заместитель председателя Правительства Максим Авдеев заявил: регион в настоящее время активно работает в направлении развития экспорта.



– Ярославская область сегодня экспортирует двигатели, оборудование, продукцию неорганической химии, а также лакокрасочной и деревообрабатывающей промышленности – в общем, все то, что относится к несырьевому экспорту, – сообщил Максим Авдеев. – И мы с гордостью констатируем, что количество стран, в которые мы поставляем нашу продукцию, перешло за сотню. Компаний-экспортеров – больше двухсот. Это хороший результат. Но останавливаться на достигнутом мы не планируем, поскольку потенциал у региона огромный. Мы рассчитываем его реализовать, в том числе не без помощи наших коллег, партнеров из Российского экспортного центра.



Максим Авдеев рассказал, что Центр экспорта Ярославской области создан в 2017 году как инструмент развития внешнеэкономической деятельности региона, расширения рынков сбыта продукции ярославских предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса. В 2016 году объем экспорта в регионе составил почти 626 миллионов долларов. Предприятия поставляют продукцию в 106 стран мира. Среди основных торговых партнеров – Китай, Франция, Беларусь, Германия, Польша, Казахстан, Италия, Япония, США, Индонезия.



Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков отметил роль и значение экспорта в развитии компаний.



– Экспорт сегодня – это одно из важнейших направлений деятельности для любой крупной компании. Надо уметь экспортировать, – сказал Петр Фрадков. – Потенциал Ярославской области с точки зрения развития именно несырьевого высокотехнологичного экспорта огромен. В настоящее время по этому показателю регион находится на 15-м месте в стране. И мы готовы стать хорошими партнерами руководству области, региональным структурам, созданным в поддержку экспорта. Мы будем использовать для помощи в процессе выхода компаний на зарубежные рынки все наши возможности.



Петр Фрадков также отметил ту работу, которая проводится государством и Президентом страны Владимиром Путиным в направлении поддержки экспорта. По его словам, в настоящее время создан специальный совет при Президенте РФ по реализации приоритетных проектов. Тема экспорта стала одним из направлений работы совета.



Планами Ярославской области в отношении развития экспорта поделился Максим Авдеев. В 2018 году, по его словам, региональной экспортной структуре ставится задача нарастить объем внешней торговли до миллиарда долларов, число участников внешнеэкономической деятельности увеличить до 270, а географию сотрудничества – до 126 стран. Реализовать задуманное планируется за счет расширения спектра импортируемых товаров.



– Добиться таких результатов планируется за счет в том числе развития новых направлений экспорта – в сфере производства высокотехнологичной продукции, информационных технологий, продовольственных товаров, туристического продукта, – сказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Актуально сегодня внедрение механизмов поддержки экспорта, выстраивание коммуникаций с международными партнерами, экспертными организациями и бизнес-сообществом региона, создание инфраструктуры отраслевой кооперации.