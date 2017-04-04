​Ярославская область примет участие в образовательном проекте Российского экспортного центра «Школа экспорта». Соответствующее соглашение было подписано сегодня в Правительстве региона в рамках пленарной сессии «Региональная поддержка экспорта – от трендов к инструментам». Мероприятие прошло с участием генерального директора АО «Российский экспортный центр» Петра Фрадкова, а также представителей общественных организаций, руководителей крупных промышленных предприятий региона, ректоров ведущих вузов.



– Основная сложность для предпринимателей при ведении экспортной деятельности заключается в отсутствии информации и внутренней уверенности. Поэтому проект считаю очень актуальным и перспективным, – сказал заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Ярославская область нацелена на развитие экспорта, на вовлечение во внешнеэкономическую деятельность новых предприятий, в том числе малых и средних, которые получат возможность освоить новые рынки сбыта своей продукции.



«Школа экспорта», как пояснила генеральный директор АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» Алисия Никитина, это системный программный продукт, разработанный РЭЦ для обучения представителей малого и среднего бизнеса основам ведения экспортной деятельности. Участниками проекта могут стать как предприятия, уже продающие свою продукцию за рубеж, так и те, кто только задумывается о поиске новых рынков сбыта для своих товаров и услуг. Также курс рассчитан на сотрудников региональной инфраструктуры поддержки экспорта.



– Образовательный проект – это одна из форм нефинансовой поддержки, которую Российский экспортный центр оказывает производителям несырьевых товаров и услуг, – сказала Алисия Никитина. – Проект был запущен ровно год назад, в апреле 2016-го. И, по сути, он призван решить одну большую задачу – снять тот барьер, который существует у предприятий перед выходом на зарубежные рынки ввиду отсутствия знаний, низкой квалификации и недостатка информации.



Когда проект стартовал, его участниками стали 13 регионов РФ. В этом году в этот список вошли еще 20 регионов, в том числе Ярославская область. Образовательная программа разделена на 11 курсов. Их слушатели получат базовые знания о формах выхода на международные рынки, маркетинговых инструментах, способах оценки надежности контрагентов, видах государственной поддержки экспорта. Также они приобретут практические навыки решения реальных бизнес-кейсов по реализации экспортной деятельности.



Обучение пройдет 20 и 21 апреля на базе Академии МУБиНТ в Ярославле. Для ярославских предпринимателей оно будет бесплатным.