​Сегодня на заседании Ярославской областной Думы одобрен законопроект «О внесении изменения в статью 2 закона Ярославской области «Об отдельных вопросах предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности». Согласно этому документу упрощается процедура выделения инвесторам земельных участков в случае реализации на них социально значимых проектов. То есть юридические лица могут приобрести участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.



– Принятый закон призван привлечь в регион инвесторов, готовых размещать объекты и реализовывать инвестиционные проекты, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В ближайшее время будет принято постановление Правительства, определяющее порядок рассмотрения заявления и документов, поданных юридическим лицом, претендующим на получение земельного участка в соответствии с распоряжением главы региона. Также определен порядок заключения соглашения между Правительством Ярославской области и юридическим лицом об обеспечении размещения объекта или реализации инвестиционного проекта на предоставляемом в аренду земельном участке.