​Сегодня региональные депутаты поддержали законопроект Ярославской области «Об отдельных вопросах поддержки граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Ярославской области и чьи права нарушены». Документ предполагает выделение застройщикам, реализующим крупные инвестиционные проекты, земельных участков в аренду без торгов. Участки будут предоставляться в соответствии с распоряжением губернатора. Закон разработан в целях поддержки граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.



– Мы вырабатываем механизм санации тех компаний, которые, являясь банкротами, не могут выполнить обязательства перед дольщиками. Всего в Ярославской области более 40 проблемных домов. Общее количество обманутых дольщиков – порядка 2600 человек, – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко. – Вопрос с обманутыми дольщиками находится лично на контроле у врио губернатора Дмитрия Миронова. Для того чтобы компенсировать потери компаний, которые выполняют санацию проблемных объектов, нам нужно принять соответствующий закон.



– Новый закон позволит привлечь сторонние компании, которые смогут достроить проблемные дома, а в качестве компенсации за это им будут предоставлены земельные участки, – пояснил председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий. – У нас появится механизм для того, чтобы уменьшилось количество обманутых дольщиков. И с этой целью этот закон принят.



Кроме того, на заседании Ярославской областной Думы был одобрен законопроект о бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Земельные участки ИЖС согласно этому закону должны предоставляться обманутым дольщикам в собственность бесплатно.