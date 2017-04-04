В Ярославле стартовал инновационный интернет-проект «Шашечный всеобуч», разработанный департаментом образования ЯО совместно с региональным департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике и НП «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга». Открытие программы и первый онлайн-видеоурок состоялись в Ярославском центре телекоммуникаций и информационных систем в образовании.



– Новый проект будет способствовать развитию логики у детей и позволит обеспечить потребность наших ребят научиться игре в шашки. Все мероприятия реализуются в дистанционном режиме в рамках программы дополнительного образования, – подчеркнула первый заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева. – На начальном этапе мы привлекли в программу муниципальные районы, которые являются активными участниками различных проектов, дистанционно организованные, с наличием технических возможностей. Также подключился город Ярославль. Надеемся, что в будущем к нам присоединятся все муниципальные образования.



Разработанный урок позволит обучить секретам успешной игры в шашки школьников самых отдаленных территорий Ярославской области. В течение двух ближайших месяцев учащиеся будут постигать азы классической настольной игры. Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Сорокин отметил, что новый онлайн-проект символично открылся во Всемирный день Интернета.



– Это будет очень интересная история, основанная на желании людей обучаться интеллектуальным видам спорта в режиме онлайн. Мы надеемся, что некоторые из тех ребят, кто сегодня в первый или второй раз в жизни играл в шашки, в скором времени станут разрядниками или даже мастерами спорта, – подчеркнул Александр Сорокин.



В качестве лектора видеоурока выступил известный гроссмейстер Владимир Скрабов, многократный чемпион Европы и мира по игре в шашки, член президиума общероссийской общественной организации «Федерация шашек России».



Первый, заочный этап реализации проекта предполагает проведение серии интерактивных онлайн-уроков и семинаров в апреле-мае. В конце мая участники проекта встретятся на очном межмуниципальном фестивале по шашкам.