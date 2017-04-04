​4 апреля в рамках противопаводковых мероприятий проверены гидротехнические сооружения Костромской низины в районе поселка Красный Профинтерн.



Объект построен и введен в эксплуатацию в 1960 году и предназначен для защиты территории от подтопления. Эксплуатация комплекса сооружений инженерной защиты осуществляется в соответствии с проектной документацией и правилами, согласованными с органами Ростехнадзора. В связи с созданием Горьковского водохранилища на реке Волге вся южная приволжская часть Костромской низины попала в зону затопления водохранилища или подтопления грунтовыми водами. Значительная ее территория защищена от затопления комплексом сооружений инженерной защиты. В результате проверки установлено: сооружения находятся в удовлетворительном состоянии и к паводку готовы.



Контроль за весенним половодьем осуществляется межведомственным оперативным штабом по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводков на территории Ярославской области. В рамках подготовки региона к безаварийному пропуску воды все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Наблюдение за гидрологической обстановкой на реках и водоемах осуществляется 32 гидропостами.



– Правительство Ярославской области контролирует подготовку и прохождение паводка на территории региона, – сказал заместитель председателя регионального Правительства Роман Колесов. – Могу отметить, что гидрологическая обстановка на территории всего региона в норме. Уровни воды в водохранилищах не достигают опасных и неблагоприятных отметок, подтоплений нет. На Рыбинском водохранилище сплошной ледостав. На большинстве рек – размывание ледовых явлений, ледоход, подвижки льда. По результатам проведенных проверок общее состояние гидротехнических сооружений признано удовлетворительным. Они готовы к приему и пропуску паводковых вод в период весеннего половодья.



В целях безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории области проводятся обследования наиболее опасных объектов, включая бесхозяйные. Уже проведены проверки готовности 7 сооружений: накопителей отходов ОАО «ЯНПЗ им. Менделеева», плотины с водохранилищем на озере Тарасовском Ярославского района, плотины на реке Ухтанке в селе Вятском Некрасовского района, плотины с водохранилищем на реке Юхоть в Большесельском районе, шлюза на реке Вексе в Ростове, плотины с водохранилищем на реке Шопше Гаврилов-Ямского района, а также бесхозяйного ГТС – берегоукрепления Рыбинского водохранилища на участке Черкасово протяженностью 150 метров.



Всего на территории региона расположено 50 гидротехнических сооружений.