​4 апреля врио губернатора Дмитрий Миронов провел встречу с представителями регионального штаба Общероссийского народного фронта. Среди прозвучавшего – проблемы, которые накануне обуждались в Санкт-Петербурге на форуме ОНФ «Правда и справедливость» с участием Президента РФ Владимира Путина.



– Для нас важно, что такие встречи с главой региона стали традиционными, – отметил в приветственном слове глава регионального Исполкома ОНФ Игорь Ямщиков. – Нам важно обсудить, как реализуются майские Указы Президента России в Ярославской области.



Одной из первых в ходе дискуссии была поднята тема доступной качественной медицины и работы бригад «скорой помощи».



– Люди зачастую начинают оценивать всю систему здравоохранения именно по работе «скорой помощи», – отметила эксперт регионального отделения ОНФ Ирина Комарова. – И, конечно, нам здесь есть, над чем работать. Это и скорость приезда врача к пациенту, и умение общаться с пациентами. Но сейчас я хотела бы коснуться не менее важной темы – безопасности врачей. К сожалению, сегодня очень часты случаи, когда сотрудники бригады становятся заложниками противоправных действий и откровенного хулиганства. В этой связи, Дмитрий Юрьевич, я просила бы Вас рассмотреть возможные меры социальной защиты таких категорий врачей.



– Я с Вами полностью согласен, – поддержал диалог глава региона. – Сделано немало. Разрабатывается концепция развития «скорой помощи» в регионе. Мы уже оснастили каретами неотложки многие муниципальные районы. До конца года в область придут еще 37 машин. Но я понимаю, что этого недостаточно. Сейчас мы готовим законодательную инициативу о специальной оценке условий труда и мерах материального обеспечения медработников. Что касается темы безопасности, то я поручу членам Правительства рассмотреть вопрос оснащения машин «скорой помощи» так называемой «тревожной кнопкой». Я обсуждал это в ходе недавней встречи с руководством регионального Управления Росгвардии. Они готовы принимать на свой пульт сигнал тревоги. Поэтому будем вопрос прорабатывать.



Еще одной «медицинской» темой, позвучавшей в ходе встречи, стала транспортная доступность Некоузской Центральной районной больницы для жителей поселка Борок.



– Мы уже три года этой проблемой занимаемся, – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Кузенев. – А воз и ныне там. Сейчас люди добираются до районной больницы с двумя пересадками. Им нужно прямое автобусное сообщение. А представители автотранспортных предприятий нас уверяют, что маршрут убыточный.



– Это неправильный подход, – согласился Дмитрий Миронов. – Проблему будем решать. Надо, чтобы автобусное сообщение было. Более того, я поручу первому заместителю председателя Правительства Виктору Геннадьевичу Костину проработать вопрос о создании в самом наукограде фельдшерско-акушерского пункта. Чтобы первую медицинскую помощь люди могли получать на месте, а за более серьезными обследованиями направлялись в ЦРБ.



Участники встречи не обошли своим вниманием и такую проблему, как состояние полигонов твердых бытовых отходов.



– За минувший год силами ОНФ мы объездили все полигоны, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев. – Ситуация в целом по области непростая, но особенно нас она тревожит в Переславском районе, около населенных пунктов Купанское и Красное. Полигоны там переполнены. И мы обращаемся к Вам, Дмитрий Юрьевич, и к Правительству, чтобы вы занялись формированием новых площадок. Ведь здесь затронуты вопросы не только экологии, но и здоровья людей, экономики, туризма.



Глава региона согласился с тем, что обозначенная тема относится к категории злободневных:



– Я сейчас много езжу по районам, и почти в каждой поездке люди поднимают вопросы свалок. Более того, в Переславле все туристы, которые въезжают в нашу область, видят первыми не наши достопримечательности, а свалку. Дышат испарениями. О какой экологии и развитии туризма мы можем говорить? Мы позиционируем себя как столицу «Золотого кольца» и туристический центр. И, конечно, с переполненными свалками надо наводить порядок.



– В настоящее время ведется выбор площадок для новых полигонов в Переславском районе, – продолжил тему председатель Правительства области Дмитрий Степаненко. – Что касается старых мусорных свалок, то пока во избежание возгораний предполагается провести засыпку свалки песком. В дальнейшем будет решаться вопрос о ее рекультивации.



Заместитель председателя Правительства области Роман Колесов проинформировал собравшихся о решении еще одной областной экологической проблемы – поэтапной ликвидации кислогудронных прудов Ярославского нефтеперерабатывающего завода имени Д.И. Менделеева и самой работы предприятия. Он отметил, что в настоящее время Правительство региона добивается включения прудов в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а также выделения субсидий на их ликвидацию.



– Ситуацию с кислогудронными прудами мы держим на контроле, – подчеркнул Роман Колесов. – Уровень кислых гудронов измеряется каждый день в ручном режиме, и на сегодняшний день он некритичный. В дальнейшем будем утилизировать то, что накоплено, а также создавать условия, чтобы в дальнейшем гудроны не накапливались при работе завода.



Параллельно ведутся переговоры о возобновлении работы предприятия с акционером – одним из коммерческих банков.



Также в ходе встречи поднимались вопросы состояния дорог. В частности, как отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Вера Даргель, ярославцы наряду со всей страной участвуют в общефедеральном проекте ОНФ «Карта убитых дорог». На сайте проекта каждый желающий может разместить свою информацию о той или иной плохой дороге.



– Конечно, мы сейчас активно включились в работу по наведению порядка на дорогах, – сказал Дмитрий Миронов. – Ярославская область выиграла конкурс на включение в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». В течение ближайших пяти лет регион будет ежегодно получать солидные субсидии на ремонт. Кроме того, начинаем реализацию новой региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская». В 2017 году общий объем ее финансирования составит 1 миллиард 306 миллионов рублей, причем практически половина из них – средства федерального бюджета. Конечно, здесь очень важен контроль общественности и за ходом работ, и за приемкой дорожных объектов. Поэтому надеемся в том числе и на сотрудничество с вами.