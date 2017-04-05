​В ходе встречи главы региона Дмитрия Миронова с руководством регионального штаба общероссийского народного фронта была затронута злободневная тема «перезагрузки» отношений с Газпромом, а также некачественного оказания услуг управляющими компаниями региона и создание в этой связи областного единого информационно-расчетного центра. Как отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев, создание ЕИРЦ полезно для региона. Данная структура позволит прозрачно перечислять средства ресурсоснабжающим организациям в полном объеме и в срок.



– Сейчас у нас сложилась хорошая практика совместной работы с государственной жилищной инспекцией, – сказал Анатолий Упадышев. – Мы регулярно выходим в рейды, проверяем качество работы управдомов. Привлекаем управляющие компании, оказывающие некачественные услуги, к ответственности. Например, недавно добились, чтобы был проведен ремонт управляющей компанией в одном из домов Дзержинского района. Ведь дело доходит до абсурда: люди исправно платят, а живут в аварийных условиях. Поэтому, Дмитрий Юрьевич, ОНФ полностью поддерживает Вас и Правительство в вопросе создания ЕИРЦ и наведения порядка в коммунальной сфере.



– Да, мы видим, какая сейчас развернулась информационная война в этом вопросе, – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Кузенев. – Понятны интересы тех, кто сопротивляется. И здесь важно доносить до жителей области объективную информацию по созданию ЕИРЦ. И еще раз подчеркну, что дело это абсолютно правильное.



Дмитрий Миронов напомнил, что в осенью этого года должен быть принят федеральный закон о создании единых расчетных центров.



– Мы будем наводить порядок в коммунальной сфере, выводить на чистую воду недобросовестных поставщиков услуг. Ведь главное для нас – это комфортные условия для жителей региона, – сказал Дмитрий Миронов. – А когда я езжу по региону, захожу в подъезды и вижу, в каких условиях живут люди – крысы бегают, ремонта нет десятилетиями, делаю вывод, что Правительство региона работает в правильном направлении. И мы добьемся результата.



Единые платежные документы уже получают жители Переславского, Тутаевского и частично Ростовского и Некрасовского муниципальных районов. К марту 2018 года планируется внедрить систему ЕИРЦ на всей территории области.