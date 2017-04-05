​В ходе встречи главы региона Дмитрия Миронова с руководством регионального штаба общероссийского народного фронта была затронута злободневная тема «перезагрузки» отношений с Газпромом, а также  некачественного оказания услуг  управляющими компаниями региона и создание в этой связи областного единого информационно-расчетного центра. Как отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев,  создание ЕИРЦ полезно для региона. Данная структура позволит прозрачно перечислять средства ресурсоснабжающим организациям  в полном объеме и в срок.

– Сейчас у нас сложилась хорошая практика совместной работы с государственной жилищной инспекцией, – сказал Анатолий Упадышев. – Мы регулярно выходим в рейды, проверяем качество работы управдомов. Привлекаем управляющие компании, оказывающие некачественные услуги, к ответственности. Например, недавно добились, чтобы был проведен ремонт управляющей компанией в одном из домов Дзержинского района. Ведь дело доходит до абсурда: люди исправно платят, а живут в аварийных условиях. Поэтому, Дмитрий Юрьевич, ОНФ  полностью поддерживает Вас и Правительство в вопросе создания ЕИРЦ и наведения порядка в коммунальной сфере.

– Да, мы видим, какая сейчас развернулась информационная война в этом вопросе, – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Кузенев. – Понятны интересы тех, кто сопротивляется. И здесь важно доносить до жителей области объективную  информацию по созданию ЕИРЦ. И еще раз подчеркну, что  дело это абсолютно правильное.

Дмитрий Миронов напомнил, что в осенью этого года должен быть принят федеральный закон о создании  единых расчетных центров.

– Мы будем наводить порядок в коммунальной  сфере, выводить на чистую воду недобросовестных поставщиков услуг. Ведь главное для нас – это комфортные условия для жителей региона, – сказал Дмитрий Миронов. – А когда я езжу по региону, захожу в подъезды и вижу, в  каких условиях живут люди – крысы бегают, ремонта нет десятилетиями, делаю вывод, что Правительство региона работает в правильном направлении. И мы добьемся результата.

Единые платежные документы уже получают жители Переславского, Тутаевского и частично Ростовского и Некрасовского муниципальных районов. К марту 2018 года планируется внедрить систему ЕИРЦ на всей территории области.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
08:00
17 просмотров