|Среди пострадавших во время террористического акта в Санкт-Петербурге оказалась 21-летняя жительница Рыбинска. Сейчас она находится в больнице. Серьезных травм девушка не получила, однако переживает состояние сильного стресса после перенесенного.
Поддержку семье пострадавшей девушки в этот трудный момент оказывают областные и муниципальные власти, а также НПО "Сатурн", где работает ее мама.
Напомним, 3 апреля в вагоне поезда метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате погибли 14 человек, более 50 пострадали. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Глава региона также провел экстренное совещание с руководством управлений ФСБ и МВД по ЯО, по итогам которого поручил усилить меры безопасности в области.
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