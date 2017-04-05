​5 апреля в 7 часов 15 минут в Заволжском районе города Ярославля в квартире, расположенной на 5 этаже 9-этажного дома по проезду Доброхотова, произошел хлопок природного газа без последующего возгорания. В результате происшествия были выбиты кухонные и балконные стеклопакеты, разрушена межкомнатная перегородка. Несущие конструкции здания не повреждены. – В квартире проживала семья из 4 человек, включая двоих детей. Семья благополучная. В результате случившегося пострадала мама, она была госпитализирована в состоянии шока с ожогами. Сейчас выясняется степень повреждений, но по предварительным данным состояние не тяжелое, – отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов.



Лукашов подчеркнул, что в сентябре 2016 года данная квартира проходила проверку на предмет содержания и обеспечения безопасности эксплуатации газового оборудования:



– Никаких нарушений не выявлено, замечаний предъявлено не было. Правительство региона держит ситуацию на контроле. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, по предварительной версии причиной стало повреждение подводящего шланга.



Глава региона Дмитрий Миронов дал поручение разобраться в случившемся, оказать всю необходимую помощь пострадавшим.