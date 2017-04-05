​В Угличском районе заработал новый оператор по вывозу твердых бытовых отходов. До 1 апреля вывозом мусора на территории района должна была заниматься Угличская Топливная компания, однако за неделю до указанной даты она в одностороннем порядке уведомила управляющие компании о прекращении деятельности и разрыве договоров.



Во избежание очередной критической ситуации с вывозом мусора на территории Угличского района местные власти оперативно нашли нового подрядчика. В предельно сжатые сроки компания решила организационные вопросы по вывозу ТБО на территории района и заключила договоры с управляющими компаниями.



Для выполнения работ подрядчик поставил в район 280 новых евроконтейнеров объемом 1,1 куб м и 44 новых бункера. А также современную технику, отвечающую экологическим нормам Евро-4. В планах - продолжить ремонт 40 из 68 существующих мусорных площадок, которые будут отвечать требованиям СанПиН, и препятствовать попаданию смывов в грунтовые воды.



Одновременно подрядная организация привела в порядок дорогу, ведущую на полигон.



– Дороги, можно сказать, вообще не было, - рассказал глава Угличского района Анатолий Курицин. - И мы очень благодарны подрядчику за то, что он оперативно и цивилизованным путем решил вопрос доставки бытовых отходов к месту их складирования и утилизации.



Работать у нового оператора будут местные специалисты, которые выполняли аналогичные функции у предыдущего подрядчика. Сейчас они проходят стажировку – осваивают современную технику.



– Работа, в принципе, такая же, но изменилась по качеству. Машины новые и условия труда стали лучше, – рассказал Николай Верещагин, водитель мусоровоза.



На сегодняшний день ситуация с вывозом и утилизацией мусора в Угличе полностью стабилизирована. Прорабатывается вопрос о внедрении новых технологий уборки мусора во всем муниципальном районе.



Напомним, что в конце января в Угличе случился настоящий мусорный коллапс. Все контейнерные площадки были буквально завалены отходами. Эта проблема поднималась на встрече, которую врио губернатора Дмитрий Миронов провел с общественностью района в начале февраля. Глава региона поручил выяснить причины нарушений и устранить их.



Инспекция административно-технического надзора Ярославской области провела расследование, в результате которого было вынесено 15 постановлений о назначении административных наказаний в отношении физических и юридических лиц.