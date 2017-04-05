​На месте хлопка бытового газа в Ярославле начала работу областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Заседание оперативного штаба, куда вошли сотрудники правоохранительных органов, службы МЧС, представители Правительства области и городских властей, организовано в расположенной по соседству с домом средней школе №84. Руководит совещанием заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.



– В Заволжском районе города по проезду Доброхотова, 1, сегодня утром произошел хлопок газа. Все необходимые мероприятия организованы оперативно, жители эвакуированы, ведется осмотр места происшествия, – сказал Роман Колесов. – Происшествие носит бытовой характер. Причина – неосторожное обращением с бытовым газом. Призываю все службы к собранной, ответственной работе. Ситуация на особом контроле главы региона Дмитрия Миронова.



Предварительная причина случившегося, как было озвучено на заседании, бытовая. Во время ремонтных работ было повреждено газовое оборудование. Предположительно нарушена целостность резинового газового шланга. Последняя проверка газового оборудования в доме была 12 сентября, в том числе и в квартире, в которой произошел хлопок газа. Нарушений выявлено не было.



Об оперативном реагировании на случившееся доложил заместитель начальника ГУ МЧС России по ЯО Денис Сатаров:



– В 7.15 утра в службу оперативного обеспечения Главного управления МЧС России по Ярославской области поступило сообщение о хлопке газа по адресу: проезд Доброхотова, 1. На место сразу выехали сотрудники четвертой пожарной спасательной части. В квартире, где произошел хлопок, пострадали остекление, внутренняя перегородка. Всего здесь проживают четыре человека. Только одному из них потребовалась госпитализация. Кроме того, была организована эвакуация всех жителей подъезда – это 52 человека.



Жители подъезда, где произошел хлопок газа, размещены в 84-й школе. По информации заместителя мэра Ярославля – директора департамента городского хозяйства Михаила Кузнецова, люди обеспечены всем необходимым, с каждым из них будет проведена беседа. После этого большинству будет предложено вернуться в свои квартиры. По результатам проведенного обследования, конструктивных повреждений дома не произошло, его каркас не пострадал. Ремонта требуют три квартиры. На это время их жителям будет предоставлено жилье из маневренного фонда. Все мероприятия, как отметил Роман Колесов, должны быть завершены в кратчайший период – в 10-дневный срок.



Оценку деятельности спасательных служб дал начальник ГУ МЧС России по ЯО Олег Бочаров:



– Все службы сработали грамотно и оперативно. В ближайшее время будет сформирована межведомственная группа для помощи пострадавшим, определен состав сил и средств, необходимых в дальнейшей работе, также оказана помощь в разборе повреждений.



Напомним, сообщение о хлопке бытового газа по проезду Доброхотова, 1, поступило на пульт дежурного центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области сегодня в 7.15. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты, спасатели, машины скорой помощи. В квартире, расположенной на 5-м этаже 9-этажного дома, проживает семья из четырех человек. Мужчина и двое детей не пострадали. Женщине потребовалась помощь медиков. С ожогами головы она была госпитализирована.