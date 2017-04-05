|Сегодня в Переславском муниципальном районе подвели первые итоги работы единого информационно-расчетного центра за два месяца. Собираемость платежей за прошедший месяц составила 96 процентов. Ранее эти показатели были ниже – около 86 процентов. Кроме того, теперь вместо двух квитанций жители муниципального района получают всего одну.
– Это очень удобно, ведь по одной квитанции можно теперь внести платежи за коммунальные услуги и электроэнергию, – пояснила сотрудница филиала «Переславский» АО «ЯроблЕИРЦ» Жанна Козлова. – Оплачивать счета люди могут без комиссии. При исключении управляющих компаний из схемы платежей за жилищно-коммунальные услуги квартплата для жителей не увеличилась.
Напомним, ЯроблЕИРЦ был сознан по инициативе областного Правительства для того, чтобы дать возможность населению напрямую рассчитываться с поставщиками коммунальных ресурсов. Сегодня система расчетов жильцов за коммунальные услуги такова, что деньги ресурсникам от управляющих компаний поступают с большим опозданием или вовсе не поступают. Это приводило только к одному: поставщикам надоедало работать в кредит, и они начинали отключать население от тепла, света, газа.
До конца года в ЯроблЕИРЦ будет переведено 80 процентов региона. Полностью услугами этой организации Ярославская область будет охвачена к весне 2018 года.
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