​В регионе заканчивается общественное обсуждение проекта «Решаем вместе», старт которому дал врио губернатора Дмитрий Миронов. В большинстве муниципальных образований завершились собрания, на которых жители сами выбирали объекты для дальнейшего благоустройства или ремонта. Еще около 10 встреч осталось провести в Переславском районе и порядка 15 – в городе Ярославле. Всего запланировано чуть больше 500 собраний.



– Интерес к проекту оказался очень высоким, собрания проходили в интенсивном режиме, приятно отметить активность и инициативность граждан, – подчеркнул заместитель директора департамента общественных связей Владимир Демьянов. – Основными вопросами, которые волнуют население региона, по-прежнему остаются обустройство дворовых территорий, парков, скверов, спортивных и детских площадок, ремонт ДК, детских садов, школ. Главный критерий отбора объектов – их социальная востребованность.



Жители Даниловского района одними из первых завершили все намеченные собрания. Помимо благоустройства дворов в губернаторский проект было принято решение заявить молодежный центр «Бригантина», Центральный стадион, один из городских парков. Пример района ярче всего иллюстрирует принцип инициативного бюджетирования, заложенный в программу «Решаем вместе». Перед тем как оформлять документы для включения того или иного объекта в проект, даниловцы предварительно определились с процентом софинансирования или трудовым вкладом по каждому мероприятию.



– Мы начали общаться с жителями и решать те проблемы, которые их больше всего беспокоят, еще до старта губернаторского проекта. Теперь же получили дополнительную возможность направить средства на самые неотложные нужды. Такое открытое взаимодействие больше всего активизирует само население, – отметил глава Даниловского муниципального района Александр Смирнов.



В Угличском районе прошло свыше 20 встреч с жителями, как в городе, так и на селе. Участвовали в собраниях около тысячи человек. Граждане выступили в поддержку ремонта местного Дворца культуры, определили дворы, которые нуждаются в благоустройстве.



– Для Угличского района проект «Решаем вместе» – это уникальный опыт, – отметил председатель Думы Угличского МР, руководитель фракции «Единая Россия», совместно с которой реализуется губернаторская программа, Михаил Воронов. – Люди смогли высказать все свои пожелания, и они будут учтены при реализации проекта. От простых граждан зависело то, насколько и как будут обустроены их двор, придомовая парковка, детская площадка. Это позволило наладить конструктивный и, что важнее, доверительный диалог населения с властью. Уверен, что подобный опыт приведет только к позитивным результатам.



Все объекты для включения в губернаторскую программу «Решаем вместе» от каждого муниципального образования должны быть отобраны и представлены в проектный офис не позднее 15 апреля. До 1 мая конкурсная комиссия, которую возглавит лично глава региона Дмитрий Миронов, определит заявки для исполнения в текущем году.