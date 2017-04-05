|Глава региона Дмитрий Миронов подписал указ о назначении Михаила Кудряшова советником Губернатора области – главным архитектором Ярославской области.
Михаил Николаевич – коренной ярославец, родился в 1979 году, большая часть его профессиональной деятельности также относится к Ярославлю.
В 2002 году он окончил Ярославский государственный технический университет по специальности «архитектура», затем проходил научную стажировку в Центре экологического строительства и современных строительных технологий Кассельского университета в Германии. Кроме того, Михаил Кудряшов – участник международных, всероссийских и региональных выставок в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Касселе, Флоренции, Москве, Ярославле.
С 2007 года по настоящее время – постоянный член государственной аттестационной комиссии по присвоению квалификации «архитектор» высшего профессионального образования и научной степени «магистр архитектуры» ЯГТУ.
Также Михаил Кудряшов является автором 23 научных статей в отечественной и зарубежной печати, участником 11 международных архитектурно-градостроительных конкурсов. В частности, он стал лауреатом международного конкурса международного союза архитекторов «Атлас архитектуры будущего», международного конкурса Академии Франции, а также членом оргкомитета и жюри международного архитектурного конкурса «Spartacus alive» 2014 года.
Помимо этого, Михаил Николаевич – автор 36 реализованных архитектурно-градостроительных проектов. В Ярославле это концепция сити-парка «Миллениум», решение спортивной базы ХК «Локомотив» на проспекте Фрунзе, ландшафтно-градостроительная концепция развития 2-й Закоторосльной набережной и поймы реки Которосли, многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «Альтаир», торговый центр «Меркурий».
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