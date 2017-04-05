​4 апреля на заседании Ярославской областной Думы депутатами при поддержке регионального Правительства принят закон «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Ярославской области». Ранее в местном законодательстве отсутствовал нормативный акт, создающий правовую основу для разработки и осуществления политики в данной сфере. 2017 год был объявлен указом Президента России Годом экологии. Принятый областной закон направлен на формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, экологически ответственного мировоззрения.



– Принятие закона в Год экологии – это необходимая реальность. Вопросы, регулируемые документом, играют большую роль для настоящего и будущего нашей территории, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. – В регионе на протяжении двух десятилетий идет развитие системы экологического образования и воспитания на условиях преемственности. Однако в силу объективных и субъективных причин она до недавнего времени не была создана, что порождало целый ряд проблем.



Законом предусматриваются основные принципы экологического просвещения и формирования экологической культуры у населения Ярославской области. В частности, в нем говорится о необходимости вовлечения детей, молодежи и иных социальных групп в деятельность по охране окружающей среды, рациональному природопользованию. Экологическое образование должно быть ориентировано на решение практических задач по оптимизации природопользования, сохранение природы и улучшение качества окружающей среды. Предполагается, что особо охраняемые природные территории региона станут эколого-просветительскими центрами.



Кроме того, документ определяет полномочия органов государственной власти в регионе, меры господдержки организаций, осуществляющих деятельность в сфере экологического образования. Сегодня в Ярославской области вопросами экологического просвещения активно занимается ряд общественных организаций. Среди них ЯРООО Всероссийского общества охраны природы, экологический клуб «Зеленая ветвь», региональное отделение общероссийской эколого-гуманитарной общественной организации «Миллион друзей».



В апреле 2012 года Президентом Российской Федерации были утверждены основы государственной политики в области экологического развития страны на период до 2030 года. В настоящее время в 12 регионах РФ действуют законы об экологическом просвещении и формировании экокультуры. В 60 субъектах приняты нормативные акты, касающиеся вопросов экологического образования. Принятие закона в Ярославской области обеспечит устойчивое развитие территории, основанное на решении социально-экологических задач, сохранении благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов.