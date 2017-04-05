​подвел первые итоги своей работы. Структура, созданная в 2016 году с целью поддержки малых и средних предприятий, является одним из подразделений Корпорации развития области. В прошлом году организация оказала государственную поддержку 55 субъектам МиСП. По мнению и. о. директора регионального департамента инвестиций и промышленности Галины Пенягиной, совместная работа центра и бизнеса в конечном итоге повысит конкурентоспособность предприятий, а значит, и самого региона.



– Нам необходимо сформировать устойчивые бизнес-модели, позволяющие внедрять инновационные технологии. Поэтому мы будем активно включать Региональный центр инжиниринга в механизмы межрегиональной производственной кооперации, – сказала Галина Пенягина. – Кроме того, мы планируем усилить работу по развитию системы инжинирингового аутсорсинга в регионе. Предприятиям важна не только финансовая подпитка, но и построение новых хозяйственных связей, активизация производственной и инновационной деятельности.



В центре трудятся инженеры, конструкторы, маркетологи и экономисты. Специалисты организации справляются с самыми сложными задачами, в том числе не без помощи современных программных систем автоматического проектирования. Одним из предприятий, обратившихся за услугами специалистов центра, стала компания, которой потребовалась помощь в доработке конструкции для монтажа винтовых свай. Сотрудники разработали проект универсального патрона для всех типовых размеров. При этом было учтено пожелание заказчика относительно уменьшения массы и габаритов конструкции. В результате при сохранении прочности патрона его масса оказалась в два раза ниже, чем у аналогичных образцов. Сегодня предприятие уже успешно запустило установку и осуществляет ее доводку.



Всего в этом году центр инжиниринга планирует сотрудничество с 65 малыми и средними предприятиями. Кроме того, организация намерена помогать малым и средним компаниям выходить на крупные предприятия.



– Алгоритм такой: крупная компания формирует заказ на продукцию малых и средний предприятий. Центр инжиниринга проводит производственный аудит участников, выразивших готовность к поставкам. На основе этой оценки заказчик и выбирает поставщика, – пояснил начальник РЦИ Евгений Сутугин.



Все малые и средние предприятия области РЦИ приглашает к участию в проекте технологической кооперации. Контакты РЦИ: 8 (4855) 231-601, www.rci76.ru.