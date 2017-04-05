​5 апреля инспекторы департамента охраны окружающей среды и природопользования провели в Гаврилов Ямском районе рейд по выявлению нарушений рыбоохранного законодательства. Они осуществляли контроль за ситуации в районе мест нереста. Подобные мероприятия проходят усилиями сотрудников ведомства регулярно.



– Чаще всего мы натыкаемся на сетки. Если находим ставку, то делаем засаду, то есть скрытно размещаемся и ждем браконьера. Сети изымаем регулярно. Самое большое изъятие в этом сезоне – 13 штук. Одна сеть в длину составляет около 100 метров, те охват подконтрольной браконьерами территории, действительно, значителен, – рассказал инспектор департамента окружающей среды и природопользования Ярославской области Михаил Панищев.



Сотрудники департамента сообщают: в связи с началом нереста рыбы и сезона охоты в области усиливаются меры по борьбе с браконьерством. Так, с 15 апреля по 15 июня установлен запрет для промышленного рыболовства. Вводятся ограничения и для рыболовов-любителей. С 15 апреля по 1 июня запрещен лов рыбы в Рыбинском и Горьковском водохранилищах, с 20 апреля по 29 мая – в озере Неро, с 20 апреля по 9 мая и с 25 мая по 13 июня – в Плещеевом озере. С начала таяния льда по 10 июня разрешается лов одной удочкой с берега вне мест нереста. Кроме того, Департамент охраны окружающей среды и природопользования напоминает, что в период нереста рыбы запрещается передвижение по рекам, озерам, водохранилищам и их притокам на моторных судах.



Справка



Полный перечень нерестовых участков расположенных на водоемах Ярославской области, где запрещается осуществление всякого рыболовства в указанные сроки размещен на сайте Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области: http://www.yarregion.ru/depts/doosp/tmpPages/news.aspx?newsID=749



Также организована работа «горячих линий»:



(4852)32-21-55 – Ярославский межрегиональный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству;



(4852) 78-63-40- департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.