​Правительство Ярославской области продолжает работу над проектом «Социальный лифт». На его очередном этапе студенты бакалавриата экономического факультета ЯрГУ им. Демидова пробуют свои силы в разработке концепции инвестиционной стратегии для моногорода Гаврилов-Ям. Итоги работы будут подведены в конце апреля.



Проект «Социальный лифт» стартовал в феврале 2017 г под патронажем инвестиционного блока Правительства Ярославской области. Цель проекта – подбор кадров для структур инвестблока. С начала проекта уже четверо выпускников ЯрГУ получили работу в региональном департаменте инвестиций и промышленности и в Корпорации развития МСП.



– Каждый этап проекта был особенным: бизнес-игра, собеседования и стажировки в структурах инвестблока. Сейчас ребята погружаются в важную для региона тему – создание территории опережающего социально-экономического развития в Гаврилов-Яме. Эту работу в настоящее время активно проводит инвестиционный блок Правительства, и у участников проекта могут быть свои ценные наработки. Наиболее интересные проекты будут доработаны инвестблоком и представлены на площадке Сколково в рамках образовательной программы Фонда поддержки моногородов, в которой сейчас участвуют наши коллеги и руководство Гаврилов-Ямского района. А впоследствие, возможно, найдут и инвесторов, – пояснила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль.



Сегодня на площадке экономического факультета прошел промежуточный мониторинг студенческих работ. Каждая из 10 групп участников проекта представила короткую презентацию своей идеи. Оценивала их экспертная комиссия, в состав которой вошли представители руководства инвестблока Правительства, ректор ЯрГУ им. Демидова Александр Русаков, руководство Гаврилов-Ямского района и городского поселения Гаврилов-Ям.



Студенты предложили проекты как социальной и туристической направленности, так и ориентированные на развитие промышленного производства. В числе последних – проекты производства металлоконструкций, стеклотканевой сетки, строительство завода переработки ТБО и организация швейных производств, льнообрабатывающее производство, создание парка высоких технологий национального значения.



В рамках развития туристического потенциала региона предложены проекты масштабного парка развлечений и эко-отеля.



Реализовать социальную функцию территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) студенты предложили через создание реабилитационного центра для детей с нарушением опорно-двигательных функций. Главными критериями оценки проектов стало их соответствие параметрам ТОСЭР, кадровое обеспечение и создание рабочих мест, окупаемость. В связи с этим некоторые проекты сразу получили ряд серьезных замечаний. Однако у участников рабочих групп есть время на их доработку.



– Участие в работе по развитию территорий вместе с органами власти – это социальная функция университета. Инновационное развитие регионов невозможно без использования ресурсов науки. И вовлечение в эту деятельность самой прогрессивной части населения – университетского студенчества – важный шаг. Сейчас участники проекта погрузились в конкретные задачи, являющиеся звеном в структуре решения проблемы моногородов, – отметил ректор ЯрГУ им. Демидова Александр Русаков. – Для наших студентов «Социальный лифт» – это возможность личностного развития и оценка того, как и насколько они готовы участвовать в жизни Ярославской области.