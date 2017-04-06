​В регионе будет реализован проект по разведению сиговых рыб для поставок ОАО «Пошехонский рыбозавод».



– Этот проект станет важным этапом программы комплексного развития Пошехонского рыбозавода и развития аквакультуры Ярославской области в целом, – подчеркнул врио губернатора Дмитрий Миронов. – Аквакультура является одним из приоритетных направлений АПК региона, определенных в комплексной социально-экономической программе «10 точек роста».



Реализацией проекта займется предприниматель Михаил Атаманов, владелец крупного производства по выращиванию форели. Как отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов, ему будут оказаны все формы господдержки, предусмотренные действующим законодательством.



Сиговые являются ценным видом рыб семейства лососевых. По вкусовым качествам напоминают норвежскую семгу и форель, но стоят дешевле. Специалисты Пошехонского рыбозавода разработали уникальные рецептуры копчения сиговых, планируются филетирование и вяление рыбы. В настоящее время на предприятии устанавливают специальное оборудование для выпуска новой продукции.



– Мы готовы взять на переработку и реализацию всю сиговую рыбу, выращенную на производстве Михаила Атаманова, – заявил председатель совета директоров ОАО «Пошехонский рыбозавод» Олег Кузьминцев. – Сегодня мы уже имеем договоренности о ряде поставок в розничные сети Ярославской и Московской областей.



По словам Михаила Атаманова, объем производства сиговых рыб в первый год реализации проекта составит около 5 тонн.



– Сиговые являются северной рыбой, предпочитают холодную и чистую воду, – отметил Михаил Атаманов. – У нас есть все условия для их разведения: чистый и прохладный водный источник глубиной 14 метров, специалисты, которые подберут правильный рацион питания, и другие сопутствующие условия для выращивания качественной и вкусной рыбы.



КФХ «М.Ю. Атаманов» занимается производством рыбы уже 5 лет. В 2013 году предприниматель получил грант на реализацию проекта по садковому выращиванию радужной форели и рыб осетровых пород по программе «Поддержка начинающих фермеров». В настоящее время в хозяйстве 15 садков: в одном – маточное поголовье форели, в другом – товарная стерлядь, в остальных – мальки и товарная форель. Кроме того, предприниматель планирует увеличить производство форели с 10 до 30 тонн в год.



Одним из ключевых вопросов развития аквакультуры является дефицит кадров. Пошехонский аграрно-технический техникум открывает специальность «рыбный технолог», что позволит обеспечить отрасль квалифицированными сотрудниками. Несмотря на то, что открытие специальности ожидается только в 2018 году, Пошехонский рыбозавод и КФХ «М.Ю. Атаманов» уже выступили с предложением принять будущих студентов на производственную практику.