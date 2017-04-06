​Поздравляю сотрудников следственных подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником!

Находясь на передовых рубежах, вы ведете непримиримую борьбу с преступностью, воплощаете в жизнь принципы верховенства закона.

Высокий профессионализм, мужество и верность служебному долгу являются залогом успешного решения поставленных перед вами задач, нацеленных на защиту интересов общества и государства, прав граждан.

Выражаю сотрудникам и ветеранам ведомства благодарность,  желаю крепкого здоровья и новых свершений на благо общества и государства!

Врио  губернатора области Дмитрий Миронов

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