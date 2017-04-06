​Поздравляю сотрудников следственных подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником!



Находясь на передовых рубежах, вы ведете непримиримую борьбу с преступностью, воплощаете в жизнь принципы верховенства закона.



Высокий профессионализм, мужество и верность служебному долгу являются залогом успешного решения поставленных перед вами задач, нацеленных на защиту интересов общества и государства, прав граждан.



Выражаю сотрудникам и ветеранам ведомства благодарность, желаю крепкого здоровья и новых свершений на благо общества и государства!



Врио губернатора области Дмитрий Миронов