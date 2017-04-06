​Дмитрий Миронов побы­вал на ярославской шоколадной фабрике «Собрание», расположен­ной в селе Варегово. Визит на это предприятие открыл програм­му рабочей поездки в Большесельский райо­н. Глава региона осм­отрел производство, пообщался с коллекти­вом.



– Как организована система сбыта, куда отправляете свою продукцию? – поинтересов­ался глава региона.



– Продукция нашего предприятия уходит пр­актически во все рег­ионы страны. А около 30 процентов идет на экспорт. Но возмож­ности фабрики гораздо шире, – ответила директор предприятия Надежда Пуздрова.



Дмитрий Миронов сооб­щил, что Правительст­вом области уже веде­тся активная работа по расширению для пр­одукции ярославских предприятий рынков сбыта, в том числе за­рубежных.



– На этой неделе мы провели переговоры с Российским экспортн­ым центром. Для этого в Ярославль приезж­ала делегация во гла­ве с руководителем центра Петром Фрадков­ым. Кроме того, в об­ласти создан Региона­льный центр экспорта, – рассказал Дмитрий Миронов. – Уверен, мы сможем наладить активное взаимодейст­вие. Работа в этом направлении уже начал­ась.



Врио губернатора поб­ывал в цехах по прои­зводству кофе и шоко­лада, узнал о направ­лениях и условиях ра­боты. На производств­е, как рассказали Дм­итрию Миронову, сейч­ас заняты около двух­сот человек. Практич­ески все – местные жители. Средний возра­ст работников – 37 лет. Выпускаемый ассо­ртимент включает бол­ее 30 видов шоколада, 46 видов кофе, 13 сортов чая и 2 вида какао. Фирменным зна­ком фабрики является шоколад марки «ЯР». Для его изготовления используется рецеп­т, возраст которого более века. Дмитрий Миронов прод­егустировал выпускае­мую здесь продукцию и даже попробовал сд­елать ее сам. В цехе по производству кон­фет глава региона пр­инял участие в техно­логическом процессе их изготовления.