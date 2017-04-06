|Дмитрий Миронов побывал на ярославской шоколадной фабрике «Собрание», расположенной в селе Варегово. Визит на это предприятие открыл программу рабочей поездки в Большесельский район. Глава региона осмотрел производство, пообщался с коллективом.
– Как организована система сбыта, куда отправляете свою продукцию? – поинтересовался глава региона.
– Продукция нашего предприятия уходит практически во все регионы страны. А около 30 процентов идет на экспорт. Но возможности фабрики гораздо шире, – ответила директор предприятия Надежда Пуздрова.
Дмитрий Миронов сообщил, что Правительством области уже ведется активная работа по расширению для продукции ярославских предприятий рынков сбыта, в том числе зарубежных.
– На этой неделе мы провели переговоры с Российским экспортным центром. Для этого в Ярославль приезжала делегация во главе с руководителем центра Петром Фрадковым. Кроме того, в области создан Региональный центр экспорта, – рассказал Дмитрий Миронов. – Уверен, мы сможем наладить активное взаимодействие. Работа в этом направлении уже началась.
Врио губернатора побывал в цехах по производству кофе и шоколада, узнал о направлениях и условиях работы. На производстве, как рассказали Дмитрию Миронову, сейчас заняты около двухсот человек. Практически все – местные жители. Средний возраст работников – 37 лет. Выпускаемый ассортимент включает более 30 видов шоколада, 46 видов кофе, 13 сортов чая и 2 вида какао. Фирменным знаком фабрики является шоколад марки «ЯР». Для его изготовления используется рецепт, возраст которого более века. Дмитрий Миронов продегустировал выпускаемую здесь продукцию и даже попробовал сделать ее сам. В цехе по производству конфет глава региона принял участие в технологическом процессе их изготовления.
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