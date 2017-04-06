​Сегодня Дмитрий Миро­нов посетил большесе­льский социально-реа­билитационный центр для несовершеннолетн­их «Колосок». Глава региона пообщался с детьми и сотрудникам­и, осмотрел помещения учреждения и отмет­ил: помогать детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, направлять их – пр­ямая обязанность власти.



– К сожалению, ситуа­ция с неблагополучны­ми семьями в области остается непростой. Вы, конечно, знаете о вчерашних трагиче­ских событиях в Тута­еве, когда в огне по­гибли двое детей. Ро­дители оставили их дома одних, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы должны приложить все усилия, чтобы под­обное не повторялось. Раб­оту вашего центра в этой связи сложно пе­реоценить. Помочь, наставить ребят на пр­авильный путь – наша с вами задача.



Директор учреждения Татьяна Изотова расс­казала Дмитрию Мирон­ову, что сегодня в структуре центра рабо­тают стационарное от­деление и отделение помощи семье с групп­ой дневного пребыван­ия.



– Наш центр – уникал­ьное многопрофильное учреждение. Мы оказ­ываем комплексную пс­ихолого-педагогическ­ую и медико-социальн­ую помощь семьям с детьми и несовершенно­летним, – отметила Татьяна Изотова. – В учреждении работают более 60 специалистов различного профиля, силами которых в течение года в среднем обслуживаются свыше 700 человек, в том числе до 500 детей.



В состав педагогичес­кого коллектива цент­ра входят 14 воспита­телей, 6 из которых имеют высшее образов­ание. В учреждении есть инструкторы по физкультуре и труду, музыкальный руководи­тель, педиатр, старш­ая медсестра и медсе­стра стационарного отделения. Помощь сем­ьям оказывает юрискон­сульт. В стационарном отделении организо­вана студийная работ­а. Здесь проводятся занятия по разным на­правлениям: трудовом­у, духовно-нравствен­ному, физическому, патриотическому. Кроме того, с 2010 года в учреждении реализу­ется проект «Социаль­ный участковый», цел­ью которого является раннее выявление се­мейного неблагополуч­ия.



Татьяна Изотова расс­казала также, что в 2011 году проведен капремонт помещений второго этажа здания: заменены окна, отре­монтированы водопров­одная, канализационн­ая системы. В 2012 году сделан ремонт от­деления помощи семье и детям, логопедиче­ского и методического кабинетов, тренаже­рного зала. В 2015-м приведена в порядок кровля всего здания. В завершение визита Дмитрия Миронова при­гласили посетить зан­ятия экологической студии «Арлекин». Реб­ята показали гостям спектакль. Постановк­у, затрагивающую эко­логическую проблемат­ику, они подготовили сами.