|Сегодня Дмитрий Миронов посетил большесельский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Колосок». Глава региона пообщался с детьми и сотрудниками, осмотрел помещения учреждения и отметил: помогать детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, направлять их – прямая обязанность власти.
– К сожалению, ситуация с неблагополучными семьями в области остается непростой. Вы, конечно, знаете о вчерашних трагических событиях в Тутаеве, когда в огне погибли двое детей. Родители оставили их дома одних, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы должны приложить все усилия, чтобы подобное не повторялось. Работу вашего центра в этой связи сложно переоценить. Помочь, наставить ребят на правильный путь – наша с вами задача.
Директор учреждения Татьяна Изотова рассказала Дмитрию Миронову, что сегодня в структуре центра работают стационарное отделение и отделение помощи семье с группой дневного пребывания.
– Наш центр – уникальное многопрофильное учреждение. Мы оказываем комплексную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь семьям с детьми и несовершеннолетним, – отметила Татьяна Изотова. – В учреждении работают более 60 специалистов различного профиля, силами которых в течение года в среднем обслуживаются свыше 700 человек, в том числе до 500 детей.
В состав педагогического коллектива центра входят 14 воспитателей, 6 из которых имеют высшее образование. В учреждении есть инструкторы по физкультуре и труду, музыкальный руководитель, педиатр, старшая медсестра и медсестра стационарного отделения. Помощь семьям оказывает юрисконсульт. В стационарном отделении организована студийная работа. Здесь проводятся занятия по разным направлениям: трудовому, духовно-нравственному, физическому, патриотическому. Кроме того, с 2010 года в учреждении реализуется проект «Социальный участковый», целью которого является раннее выявление семейного неблагополучия.
Татьяна Изотова рассказала также, что в 2011 году проведен капремонт помещений второго этажа здания: заменены окна, отремонтированы водопроводная, канализационная системы. В 2012 году сделан ремонт отделения помощи семье и детям, логопедического и методического кабинетов, тренажерного зала. В 2015-м приведена в порядок кровля всего здания. В завершение визита Дмитрия Миронова пригласили посетить занятия экологической студии «Арлекин». Ребята показали гостям спектакль. Постановку, затрагивающую экологическую проблематику, они подготовили сами.
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