​Дмитрий Миронов побывал на ярославской шоколадной фабрике «Собрание», расположенной в селе Варегово. Визит на это предприятие открыл программу рабочей поездки в Большесельский район. Глава региона осмотрел производство, пообщался с коллективом.



– Как организована система сбыта, куда отправляете свою продукцию? – поинтересовался глава региона.



– Продукция нашего предприятия уходит практически во все регионы страны. А около 30 процентов идет на экспорт. Но возможности фабрики гораздо шире, – ответила директор предприятия Надежда Пуздрова.



Дмитрий Миронов сообщил, что Правительством области уже ведется активная работа по расширению для продукции ярославских предприятий рынков сбыта, в том числе зарубежных.



– На этой неделе мы провели переговоры с Российским экспортным центром. Для этого в Ярославль приезжала делегация во главе с руководителем центра Петром Фрадковым. Кроме того, в области создан Региональный центр экспорта, – рассказал Дмитрий Миронов. – Уверен, мы сможем наладить активное взаимодействие. Работа в этом направлении уже началась.



Врио губернатора побывал в цехах по производству кофе и шоколада, узнал о направлениях и условиях работы. На производстве, как рассказали Дмитрию Миронову, сейчас заняты 260 человек. Практически все – местные жители. Средний возраст работников – 37 лет.



В настоящее время на фабрике производится свыше 300 наименований продукции. Предприятие выпускает 75 видов шоколада, 17 видов сухофруктов в шоколаде, 25 видов конфет, 8 видов – цикория, какао, кофе для похудения, более 120 видов кофе (молотый, зерновой, сублимированный). На 2017 год запланирован выпуск 120 новых видов продукции.



Дмитрий Миронов продегустировал выпускаемую здесь продукцию и даже попробовал сделать ее сам. В цехе по производству конфет глава региона принял участие в технологическом процессе их изготовления.



Справка



ООО Ярославская шоколадная фабрика «СОБРАНИЕ» входит в состав группы компаний общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР ГРУПП» (г. Москва) и является лидером кофейной и шоколадной продукции на территории Ярославкой области, а также за её пределами. Предприятие основано в декабре 2011 года и территориально расположено по адресу: Ярославская область, Большесельский район, с. Варегово, ул. Новый Путь, д. 36. По итогам областного конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области» за 2015 год, в группе «Производство пищевых продуктов, включая напитки и табаки» предприятие объявлено победителем, с вручением медали победителю конкурса.