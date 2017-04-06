6 апреля во время рабочей поездки в муниципальный район врио губернатора Дмитрий Миронов встретился с редакцией газеты «Большесельские вести» в Большесельском историко-художественном музее. Журналисты рассказали главе региона историю района, обсудили с ним актуальные проблемы и перспективы его развития.



– Во время каждой своей поездки в район я встречаюсь с сотрудниками местных газет, – сказал Дмитрий Миронов, приветствуя собравшихся. – Это общение очень важно для меня. Вы первыми узнаете обо всем, что происходит в районе, какие вопросы интересуют людей на местах, чем они живут и дышат.



Одной из главных болевых точек здесь, как и во всей области, остается состояние дорог. Несмотря на вкладываемые в дорожное строительство средства, качество трасс оставляет желать лучшего. Они быстро разрушаются, не отслужив расчетных сроков эксплуатации.



– Можно ли переломить такую ситуацию и кто виноват, что дороги столь недолговечны? – спросили журналисты.



– Долгое время на региональных трассах только латали ямы. За последние пять лет на ярославские дороги израсходовано более 23 миллиардов рублей из дорожного фонда. Это очень серьезная цифра. Однако создание дорожных фондов и увеличение финансирования не переломило ситуацию. Строят дорого и некачественно – это главная проблема, – считает Дмитрий Миронов. – Пора уходить от практики ямочного ремонта, который делается с одним ведром и лопатой и результатов которого не видно уже после первого дождя.



Участники встречи обсудили необходимость усиления контроля за достоверностью и точностью сметной стоимости работ, качеством ремонта.



– Мы сейчас создаем черный список недобросовестных подрядчиков и увеличиваем гарантийные сроки. Отремонтировали плохо – пусть переделывают за свой счет до тех пор, пока дорога не будет надлежащего качества. Пора убирать из дорожного строительства временщиков, – заявил глава региона. – Два дня назад я встречался с народным фронтом, и, думаю, необходимо привлекать к контролю общественность.



Жителей района, как рассказали врио губернатора сотрудники редакции, волнует возможность участия сельских поселений в проекте «Решаем вместе».



– Проект хороший, нужный и своевременный. Но как быть сельским поселениям, крайне ограниченным в финансах? Если они не могут софинансировать мероприятия проекта, им не удастся принять в нем участие, а значит, улучшить условия проживания на территориях поселений? – поинтересовались журналисты.



Глава региона объяснил, что софинансирование – это одна из многих, но не самая главная форма соучастия в программе.



– Мы же говорим в первую очередь о соучастии жителей в реализации проекта. Его можно поддержать и трудовым вкладом, например, покрасить что-то, помочь в работах по монтажу и тому подобное. Наша главная задача состоит в том, чтобы жители не оставались в стороне, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Это принципиально новая и эффективная система работы власти и населения. Проект может победить в конкурсе, если его поддержит большинство населения и будет зафиксирована форма соучастия жителей. Можно привлечь благотворителей, например предпринимателей, и, безусловно, многое можно сделать своими силами.



Привлечение в район туристического потока также стало одной из тем, которая интересует сегодня жителей Большого Села.



– Туризм может стать новой точкой роста района, – отметил Дмитрий Миронов. – Мне было приятно узнать, что именно из ваших мест великая русская актриса и певица Прасковья Жемчугова-Шереметева. Я считаю, что у вас большой потенциал в сфере развития историко-краеведческого, гастрономического и сельского туризма, и его надо обязательно использовать.



Спросили журналисты главу региона и о том, трудно ли ему было согласиться на предложение Президента и отправиться руководить Ярославской областью.



– Я из военной династии, поэтому выбор профессии был определен еще в детстве. Военных направляют на работу туда, где они больше всего необходимы. Все ясно: получил назначение, собрал вещи и поехал, – ответил Дмитрий Миронов. – Президент посчитал, что мой опыт работы по наведению порядка и мои знания будут востребованы в Ярославской области. К сожалению, за последние годы в регионе накопились серьезные проблемы, и я буду их решать. Здесь живут замечательные люди, и я приложу все усилия, чтобы быть полезным для ярославцев и вывести область на новый уровень развития.



Вспоминая о своем участии в губернаторском конкурсе средств массовой информации «Позиция», сотрудники редакции поинтересовались, состоится ли он в этом году. Глава региона пообещал, что конкурс обязательно пройдет, причем в нем появятся новые номинации, такие как освещение тем благотворительности, добровольчества и волонтерства, экологических проектов и программы «Решаем вместе». Дмитрий Миронов пригласил журналистов района принять участие в конкурсе и пожелал им творческих успехов.



Справка



Газета – ровесница района, создана в 1935 году, последние 20 лет выходит под названием «Большесельские вести». Ориентирована на жителей сельской местности, освещает широкий спектр тем. Помимо периодического издания редакция выпускает книги о земляках, о фронтовиках, а также стихотворные сборники.