​В ходе рабочей поездки врио губернатора Дмитрия Миронова в Большесельский муниципальный район на встрече с общественностью прозвучал вопрос о возможной ликвидации района как административной единицы. Жители высказали опасение о том, что территория Большесельского МР может войти в границы другого муниципального образования.



Глава региона заверил участников встречи, что никаких территориальных преобразований не предполагается.



– Не знаю, кто разносит эти слухи, но уверяю, что мы никакого объединения не планировали. Можете быть спокойны, – сообщил Дмитрий Миронов. – Большесельский район самобытный, с присущими ему традициями и своей историей. Разделяю точку зрения, что он должен быть самостоятельной единицей.



Врио губернатора предположил, что подобная информация появляется из-за постоянной реорганизации отделов федеральных структур и ведомств на территории района. Их перевод в другие муниципальные образования вызывает определенные неудобства для жителей. В свою очередь он отметил, что региональное правительство делает все необходимое, чтобы решить проблемы населения.



– Знаю, есть трудности с тем, чтобы лично добраться до налоговой службы или пенсионного фонда. Но сейчас на помощь приходит «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». В Большесельском районе функционирует и востребован филиал МФЦ, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Здесь по принципу «одного окна» вы можете получить все государственные и муниципальные услуги по месту жительства. Это комфортно, удобно и экономит время.