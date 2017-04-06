​В ходе рабочей поездки врио губернатора Дмитрия Миронова в Большесельский муниципальный район на встрече с общественностью прозвучал вопрос о возможной ликвидации района как административной единицы. Жители высказали опасение о том, что территория Большесельского МР может войти в границы другого муниципального образования.

Глава региона заверил участников встречи, что никаких территориальных преобразований не предполагается.

– Не знаю, кто разносит эти слухи, но уверяю, что мы никакого объединения не планировали. Можете быть спокойны, – сообщил Дмитрий Миронов.  – Большесельский район самобытный, с присущими ему традициями и своей историей.  Разделяю точку зрения, что он должен быть самостоятельной единицей.

 Врио губернатора  предположил, что подобная информация появляется  из-за постоянной реорганизации отделов федеральных структур и ведомств на территории района.  Их перевод в другие муниципальные образования вызывает определенные неудобства для жителей. В свою очередь он отметил, что региональное правительство делает все необходимое, чтобы решить проблемы населения.

  – Знаю, есть трудности с тем, чтобы лично добраться до налоговой  службы или пенсионного фонда. Но сейчас на помощь приходит «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».  В Большесельском районе функционирует и востребован филиал МФЦ,  –  подчеркнул Дмитрий Миронов. – Здесь по принципу «одного окна» вы можете получить все государственные и муниципальные услуги по месту жительства. Это комфортно, удобно  и экономит время.

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