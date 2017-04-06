​На встрече врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью Большесельского района жители попросили главу региона спасти экологию единственной местной водной артерии – реки Юхоть.



Сегодня село, в котором проживает около четырех тысяч человек, остро нуждается в реконструкции очистных сооружений. Дмитрий Миронов сообщил, что областным правительством разрабатывается региональная программа развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в рамках которой будет решаться этот вопрос.



– К сожалению, это типичная проблема для нашей территории. Стоками загрязняется не только Юхоть, но и другие реки области. По нашим оценкам, канализация изношена примерно на 70% по региону. Серьезная цифра, и с ней связаны аварии на объектах водоотведения, – отметил врио губернатора. – Этот вопрос нужно было решать «вчера». Заниматься им мы будем комплексно, в том числе и в Большесельском районе.



Существующая система для очистки сточных хозяйственно-бытовых стоков была построена в Большом Селе более полувека назад. Сейчас очистные сооружения не отвечают нормативным требованиям, ни разу не проводился их капитальный ремонт. В прошлом году администрацией Большесельского района был заказан проект по их реконструкции. В настоящее время он проходит государственную экспертизу. По словам главы Владимира Лубенина, администрация района готова финансово участвовать в решении проблемы, но необходима помощь регионального правительства.



– Сети действительно очень старые, изношенные, их давно необходимо реконструировать. Пока мы можем говорить о конкретной стоимости работ. Но уже сейчас подчеркну, что район принимает на себя обязательства по финансовому участию. Однако без помощи области, к сожалению, нам не обойтись, – отметил Владимир Лубенин.



О новой разрабатываемой программе рассказал заместитель председателя регионального правительства Виталий Ткаченко. Он подчеркнул, что в настоящий момент идет процесс передачи полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения с муниципального на региональный уровень, который завершится к 1 января 2018 года. По его словам, новая программа разрабатывается в масштабах всей области и затронет каждый населенный пункт, где имеется централизованная система водоснабжения и водоотведения. В том числе речь идет и о проблемах Большого села.



– Небольшими очистными сооружениями мы не сможем сделать 100% чистыми все стоки. Существующие в мире лучшие современные технологии позволяют поддерживать необходимый уровень очистки только от 20 тысяч кубов. Система в Большом селе не дотягивает до этих цифр, и нет необходимости делать это искусственно, – сказал Виталий Ткаченко. – Комплексная программа предусматривает подключение небольших пунктов с населением до 10–20 тысяч к централизованным водоканалам. Мы рассмотрим районный проект после госэкспертизы, но, скорее всего, село будет подключено к Угличскому водоканалу. И на базе его сооружений будет производиться очистка сточных вод.



Окончательно вопрос с реконструкцией очистных сооружений в Большом селе будет решен после утверждения новой региональной программы в августе 2017 года. Напомним, в настоящее время в регионе реализуется экологический федеральный проект по очистке Волги. В настоящий момент проходит инвентаризация хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных источников загрязнения реки. Одной из главных задач является сведение всех стоков в единые очистные сооружения для более высокого уровня очистки по европейским и российским нормам.