Сегодня во время встречи с общественностью Большесельского муниципального района жители пожаловались главе региона Дмитрию Миронову на то, что от управляющей компании приходят огромные счета за содержание жилья.



– Квартира у меня неприватизированная. Плачу по квитанции за содержание жилья 428 рублей в месяц. Хорошо, что у меня есть льготы, как у ветерана. А ведь остальные оплачивают серьезные суммы, – обратилась к Дмитрию Миронову местная жительница. – За что? Кого мы содержим? Штат коммунальщиков? Что входит в это «содержание жилья»? Как нам в этом разобраться?



– Мы наведем порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве региона. Проблем в этой сфере очень много, поэтому было принято решение о создании единого информационно-расчетного центра, который позволит сделать платежи за коммунальные услуги прозрачными. Чтобы жители понимали, куда и на что идут их деньги. Часто люди получают по нескольку квитанций. Этого не должно быть, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Из-за задолженности организаций коммунального комплекса Ярославской области за топливно-энергетические ресурсы были свернуты серьезные инвестпрограммы, и газификация области была приостановлена. В районе, как мне известно, существует только одна управляющая компания.



Обращаясь к директору управляющей компании, глава региона потребовал разъяснить жителям многоквартирных домов, которые находятся в управлении УК, процедуру начисления квартплаты, а также представить отчетность за проделанные работы.



Кроме того, Дмитрий Миронов дал поручение заместителю председателя Правительства Ярославской области Виталию Ткаченко проверить правильность начисления платы за содержание и ремонт жилья.