Во время встречи с общественностью большесельского района Дмитрий Миронов рассказал о планах регионального Правительства по газификации территории. Конкретно, один из вопросов касался газификации сел Варегово и Шельшедома.



– Если по всей области уровень газификации составляет 75 процентов, то в Большесельском районе – только 16. Конечно, это очень низкий показатель, – констатировал Дмитрий Миронов. – Район включен в программу. Запланировано проектирование и строительство газопровода Чебаково – Шельшедом – Варегово протяженностью порядка 20 километров. Это позволит подключить к газу 790 домовладений и одну котельную.



Тему газификации продолжил заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко.



– Сроки реализации программы на территории Большесельского района определены на 2017 – 2020 годы. В следующем году намечены проектные работы. В 2019-м мы планируем приступить непосредственно к строительству газопровода, – рассказал Виталий Ткаченко.



Также он обратил внимание собравшихся, что строительство межпоселкового газопровода – всего лишь часть большой работы. Не менее ответственная задача – организация строительства межпоселковых газопроводов – на плечах областных и районных властей.



Важно, чтобы программа синхронизации выполнялась в срок и без сбоев. Потребуется строительство отводов к домам. Без помощи муниципального образования не обойтись. Необходимо будет заниматься оформлением земельных участков, прохождением согласований, разработкой проектов планировок.



Справка



Программа газификации Ярославской области рассчитана до 2021 года. На ее реализацию ПАО «Газпром» направит порядка 2 миллиардов рублей. Всего планируется построить свыше 576 километров новых газораспределительных сетей. Будут созданы условия для обеспечения газом более 23 тысяч человек из 41 населенного пункта области в 10 муниципальных районах. Уровень газификации сельской местности вырастет сразу на несколько пунктов и составит 37%. В текущем году, согласно плану, строительство межпоселковых газопроводов начнется в пяти муниципальных образованиях: Ярославском, Рыбинском, Мышкинском, Ростовском и Переславском районах. Протяженность новых газопроводов составит более 190 километров.