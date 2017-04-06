Вопрос вырубки лесов был поднят во время встречи главы региона Дмитрия Миронова с общественностью Большесельского муниципального района. Леса варварски вырубаются. Даже когда деревья рубят законно, имея разрешения, лес не восстанавливается – обеспокоены жители.



– Проблеме незаконной рубки леса в Ярославской области мы уделяем особое внимание. Печально выглядят территории, где побывали «черные лесорубы». Их деятельность наносит огромный ущерб лесному фонду области, – отметил Дмитрий Миронов. – Постепенно нам удается навести порядок в отрасли лесозаготовки. На территории региона должны работать предприятия, которые уделяют первостепенное внимание восстановлению леса.



Глава региона попросил заместителя председателя Правительства Ярославской области Романа Колесова доложить, какие меры принимаются в борьбе с «черными лесорубами» и что делается в части лесовосстановления.



– По предотвращению незаконной рубки в регионе проводятся оперативные мероприятия с использованием беспилотников. И результаты этой работы уже видны. Так, в области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза снизилась незаконная рубка леса, – пояснил Роман Колесов. – Еще одна проблема – это лесовосстановление. В соответствии с действующим законодательством арендатор должен восстановить лесной участок, который он вырубает. Существуют два способа: либо территория полностью вырубается, и ее заполняют саженцами, либо аккуратно вырубаются определенные под это деревья, и остается молодняк. Мы понимаем, что навести порядок в лесном хозяйстве без активного привлечения общественности невозможно, поэтому призываем жителей района участвовать в мероприятиях по предотвращению незаконной рубки леса.



Справка



Территория лесного фонда Большесельского МР – более 80 тысяч гектаров, что составляет 60% общей площади района.